FOTO. Gardākais siers, dabas tuvums, maģiskie bungu ritmi un vainadziņš ābeļzarā – LA.LV komandas īpašie Līgo svētku rituāli







Mīļie LA.LV lasītāji! Mums, LA.LV komandai, no sirds patīk dalīties ar jums aktuālākajās ziņās un interesantākajos stāstos. Bet mums arī patīk svinēt dzīvi un svētkus. Nav noslēpums – līdzsvars ir ļoti svarīgs. Ceram, ka arī jūs, tāpat kā mēs, atrodat laiku gan kārtīgi pastrādāt, gan atpūsties. Šajos svētkos mūsu komanda vēlas padalīties tradicionālos un pat noslēpumainos Līgo rituālos, kuri mums ir svarīgi un kurus katru gadu cenšamies īstenot.

Linda Tunte Linda Tunte

Linda Tunte, LA.LV galvenā redaktore

“Mana vecmāmiņa gatavoja gardāko Jāņu sieru, kas tapa pēc elementāras receptes. Katliņā karsēja biezpienu (tiesa gan, lielākoties tas bija pašas taisīts), pāris olas, sviestu, ķimenes, sāli (var pievienot vēl kādus “garšumus”). Pēc tam lēja bļodiņā, lai sastingst. Es arī tā daru! Un ievēroju arī vecmāmiņas teikto, ka siers katliņā jāmaisa pulksteņrādītāja jeb saules virzienā, tad visi, kas to baudīs, saņems pozitīvo enerģiju. Maisu sparīgi un vēl īpaši piedomāju, jo saulgriežu laiks taču esot spēka un enerģijas pilns – lai labas domas visiem, kas man mīļi, “lec virsū” ar trīskāršu jaudu!”

Krista Draveniece, LA.LV galvenās redaktores vietniece

“Manā Dravenieku ģimenē, kopš esmu kopā ar vīru un sākām satikties, pirmajā gadā Jāņos aizbraucām ar draugiem laivu braucienā, un tā nu kļuvusi par mūsu ģimenes tradīciju. Pēdējā gadā pirms gaidīju meitiņu, visiem bija citi plāni, domājām, ka nebrauksim, bet pēdējā brīdī neatcēlām un aizbraucām divatā…un tas bija labākais laivu brauciens no visiem. Iepriekš šāda izklaide šķita masu pasākums ar draugiem, bet divatā spējām izjust dabas tuvumu, klusumu, mieru, redzējām krūmos stirniņu, kas mūs nepamanīja un milzīgu alni peldamies, kam gandrīz uzslīdējām virsū. Vakarā pelde upē, uz uguns cepta gaļa, nakšņošana teltī un celšanās ar pirmajām putnu dziesmām. Kafija saullēktā, mežā, upes krastā ir visgardākā! Novēlu ikvienam mazliet romantikas Jāņos! Mans noslēpumainais rituāls varētu būt aizmukt no ballītes un pavadīt tos divatā ar vīru! Ceram, ka nākamgad varēsim braukt laivu braucienā jau trijatā ar meitiņu!”

Megija Kokoreviča Megija Kokoreviča

Megija Kokoreviča, redaktore

“Es vienmēr pinu vainadziņu no dažādiem pļavas ziediem un tad to metu ābeles zarā, veicot rituālu neprecētām dāmām. Ar to reizi, ar kuru tu uzmet – tik gadu tev jāgaida līdz kāzām. Ja uzmet ar pirmo reizi, tas nozīmē, ka gada laikā apprecēsies, ja ar divām reizēm uzmet – tad pēc diviem gadiem. Smejos, ka man jau sen vajadzēja apprecēties trīs, četras reizes, bet skaists rituāls, ko īstenot. Uzmesto vainadziņu saglabāju sakaltētu līdz nākamajam gadam, un tad Līgo vakarā es to sadedzinu ugunskurā, jo tā sadeg visas sliktās domas un enerģijas, kas krājušās pa visu gadu. Atbrīvojas vieta jaunām, pozitīvām sajūtām.”

Margarita Fomina, LA.LV Sociālo mediju mārketinga vadītāja

“Mūsu ģimenē ir tradīcija katru gadu Līgo svētku brīvdienās izbraukt ārpus pilsētas – dabā. Bērni jau ir paaugušies, un laika pavadīšana dabā mums kļūst ar katru reizi daudzveidīgāka. Saviem bērniem cenšos pieradināt iziet ārpus ierastā komforta rāmjiem un dažas dienas un naktis pavadīt, nakšņojot teltī. Mums ļoti patīk novērot notiekošo apkārt – kukaiņu uzvedību, augu veidus, putnus un, protams, nakts debesis. Šo laiku vienmēr pavadām aktīvi izmēģinot dažādas izpriecas, it īpaši mums patīk ūdens aktivitātes, kuras saistītas ar airēšanu. Šogad laika apstākļu prognozes mūs motivē sagatavoties īpaši rūpīgi, bet man prieks, ka mūsu ģimenē dzīvo piedzīvojumu gars, un neviens nav izrādījis velmi palikt mājās solītā lietus dēļ. Man no sirds patīk Jāņi, jo šis ir burvīgs un pasakains laiks, kad ir dabas uzplaukuma kulminācija. Šajā laikā ir vislabāk smaržojošie ziedi, viskošākā saule, viszaļākā zāle un man bezgalīgs prieks šo visu izbaudīt!”

Elīna Dubava, redaktore

“Līgo naktī man ir kāds visai tradicionāls, bet savā ziņā burvestības aptīts rituāls, kas tiek izpildīts tikai pie ugunskura vienā konkrētā vietā – dzimtas lauku mājās. Tur, svinot Līgo svētkus un Jāņus, ja vien neatrodos ārpus Latvijas vai kādā citā novadā, tad dienas pirmajā pusē dodos ar gumijniekiem kājās uz piemājas pļavu plūkt ziedus, smilgas, ozolzarus. Krāšņo pušķi lieku lielā māla vāzē uz svētku galda. Savukārt, kad pienāk pusnakts un deg sārtās liesmās ugunskurs, metu tajā iekšā iepriekšējos Līgo svētkos savākto ziedu pušķi, kas pa ziemu greznoja māju, bet pa gadu savīta un sakrāja visu lieko sevī. Tādējādi apzināti veicu mazliet mistisku rituālu, lai viss vecais, skumjais, putekļainais aiziet, bet jaunais, pozitīvais ienāk mājās un domās! Priecīgus jums Līgo svētkus un brangi jestru Jāņu dienu!”

Elza Breidaka, redaktore

“Man ir trīs īpaši mirkļi, kurus ļoti gaidu katros Līgo svētkos. Pirmais mirklis ir mana brāļa veidotā ugunskura iekuršana. Pateicoties brāļa dēliem, ugunskurs tiek iekurts skaistā un pat maģiskā bungu ritmu pavadījumā. Otrais mirklis ir brīdis pēc pusnakts, kad es dodos ozolā mest savu vainadziņu, lai ielūkotos zvaigznēs, ko tās sola man saistībā ar precībām. Var ticēt, var neticēt, var cerēt, var necerēt, bet šī tradīcija jeb rituāls, ko man ierādīja vecmāmiņa un krustmāte, man ir ļoti tuvs. Un trešais mirklis, kuru ļoti gaidu – vērot, kā dzirkstelītes skrien debesīs, kad mana mamma dzied pie ugunskura. Tajā brīdī man apstājas laiks.”

Lai lustīga līgošana un priecīgi Jāņi!