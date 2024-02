Simfoniskais orķestris “Lords Of The Sound” uzstājas "Arēnā Rīga"

FOTO. "Gredzenu pavēlnieka" cienīgi tērpi un jaudīgs izpildījums ukraiņu simfoniskā orķestra "Lords Of The Sound" koncertā







4. februārī “Arēnā Rīga” uzstājās ukraiņu jaunas paaudzes simfoniskais orķestris “Lords Of The Sound” ar mūziku no populāras filmas “Gredzenu pavēlnieks”.

Angļu rakstnieks Džons Ronalds Rūels Tolkīns kļuva slavens visā pasaulē, pateicoties tieši romānu ciklam “Gredzenu pavēlnieks”. Visu savu dzīvi viņš ir veltījis stāstam par savu izdomāto Viduszemi.

Ar savu nepārspējamo darbu viņš iedvesmoja komponistu Hovardu Šoru radīt muzikālu šedevru, kas ir izpelnījies visaugstāko mūzikas kritiķu atzinību un kuram ir miljoniem cienītāju visā pasaulē. Oskara kinobalvu apbalvotā Hovarda Šora mūzika, kas rakstīta slavenajai filmu triloģijai “Gredzenu pavēlnieks” atskanēja ar jaunu spēku, radot neaizmirstamu Viduszemes atmosfēru.

Rīgas lielkoncertā mākslinieki prezentēja šovprogrammu, izveidojot hobitu un elfu pasaules atmosfēru ar simfoniska orķestra, kora un solistu palīdzību. Tās ir briesmīgās Mordora skaņas, ka arī jautrās hobitu melodijas. No klasiskiem orķestru priekšnesumiem šis koncerts atšķīrās ar to, ka piedāvāja ne tikai instrumentālo un vokālo sniegumu, bet arī vizuālo priekšnesumu – video projekciju un gaismu šovu.

Orķestris “Lords of the Sound” ir sens episko mūzikas tēmu pielūdzējs un regulāri uzstājās Eiropā ar tādiem koncertiem, tostarp slavenu kino komponistu, piemēram, Hansa Cimmera, Ramina Džavadija, Klausa Bādelta, Džeimsa Hovarda un citu komponistu mūziku.