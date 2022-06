Lielbritānijas princis Viljams

FOTO. Harijs ir pārkāpis robežu… Princis Viljams ir ļoti dusmīgs par brāļa izdarīto







"Viņš pārmaiņus sēro par to, ko ir pazaudējis, un jūtas patiesi ļoti dusmīgs par brāļa izdarīto," izdevumam "Daily Mail" atzīst kāds prinča Viljama draugs.



























































“Viņš patiesi mīl Hariju un jūt, ka ir zaudējis vienīgo cilvēku, ja neskaita savu sievu, kas saprata šo viņu dīvaino dzīvi. Bet viņš uzskata, ka ir lietas, kuras jūs vienkārši nedarāt. Un Harijs ir 100% pārkāpis šo robežu,” cita drauga teikto citē izdevums.

Uz jautājumu, vai viņi domā, ka Viljams jebkad uzlabos savas attiecības ar Hariju, viens draugs saka: "Tas ir grūti atbildams jautājums. Patiesība ir tāda, ka viņiem atkal ir jāatrod kopīgs pamats. Bet, lai to izdarītu, abiem ir jāatzīst vaina, un ir diezgan skaidrs, ka viens no viņiem absolūti atsakās to darīt."













































































Viljams ir arī ļoti principiāls un uzskata, ka Harijs ir pārkāpis robežu: “Viņš redz, cik viņa tēvs ir bija sarūgtināts, un tas sāp.”

Kembridžas hercogam ir absolūta alerģija pret drāmām, taču Harijs ir parūpējies, lai ģimenes “netīrā veļa” tiktu izlikta apskatei globālā mērogā.

Patiesību sakot, Viljams domā, ka Harijs ir svešas pasaules ietekmēts. Viņš vēlas, lai Harijs būtu laimīgs, un, ja viņš pārstās ķengāt karalisko ģimene, tad varbūt viņš atradīs veidu, kā piedot un aizmirst.

Harijam bija jāizvēlas viena puse, un viņš to izvēlējās.

Tomēr ģimenes draugi uzskata, ka brāļi viens par otru nespēs pateikt to, kas varētu viņus padarīt par ienaidniekiem uz mūžu: "Viņi bija pārāk tuvi un ir pārāk daudz pārdzīvojuši kopā, lai tas notiktu."































Karaliene Elizabete II pils balkonā Platīna jubilejas svinībās kopā ar savu ģimeni













































































