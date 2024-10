Prinči Džordžs un Luiss, princese Šarlote, Ketrīna Midltone karaļa Čārlza III kronēšanas ceremonijā.

FOTO. Jā, tas notiek arī karaliskajā ģimenē! Princis Viljams atklāj, par ko visbiežāk strīdas viņa bērni Ieteikt







Kā izrādās, karaliskās ģimenes locekļi ir līdzīgāki mums, nekā spējam iedomāties. Arī viņu mājās mēdz rasties nesaskaņas pat par visdīvainākajām lietām. Princis Viljams ir atklājis, kas bieži vien uzjundī spriedzi starp viņa bērniem – princi Džordžu, princesi Šarloti un princi Luisu, vēsta “Tyla”.

Reklāma Reklāma

Princis Viljams un Keita Midltone, šķiet, mēģina “uzburt ainu”, ka viņi ne ar ko neatšķiras no citiem vecākiem. Nesen kāds karaliskais eksperts laikrakstam “Daily Mail” stāstīja, ka Viljams un Keita sadala mājsaimniecības pienākumus bērnu vidū, neskatoties uz to, ka viņiem ir daudz darbinieku, kas to varētu izdarīt viņu vietā.

Šīs nedēļas sākumā princis Viljams apmeklēja jauniešu filmu pasākumu Londonā un sniedza apmeklētājiem ieskatu savā mājas dzīvē, atklājot, ka ir lieta, par ko viņa bērni vienmēr cīnās un strīdas. Tā ir televizora pults.

Viljams un Keita jau iepriekš ir atklājuši, kurām filmām viņu bērni dod priekšroku. Keita apgalvoja, ka viņas vecākajam dēlam Džordžam un Viljamam ir līdzīga filmu gaume, viņiem īpaši patīk tādas filmas kā “Lācēna Padingtona piedzīvojumi”, “Kā pieradināt pūķi”, kā arī “Lego” filmas. Šarlote dod priekšroku veco laiku multfilmām. Tikmēr pastarītis Luiss ir sajūsmā par “Zirnekļcilvēku”.













































Prinči Džordžs un Luiss, princese Šarlote, Ketrīna Midltone karaļa Čārlza III kronēšanas ceremonijā.









































































Princis Džordžs un princese Šarlote savas vecvecmāmiņas karalienes Elizabetes II bērēs





















Princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss sāk apmeklēt Lembrūkas skolu.