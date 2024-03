Kulakova bēres

FOTO. Jura Kulakova meita par tēva pēdējo vēlēšanos: “Darīšu visu pēc vislabākās sirdsapziņas” Ieteikt







Komponista un grupas “Pērkons” dibinātāja Jura Kulakova meita Justīne Kulakova-Sipņevska atklājusi, kāda bijusi tēva pēdējā vēlēšanās jeb griba, vēsta žurnāls “Kas Jauns”.

Reklāma Reklāma

Viņa atklāj, ka tēvs vēlējies, lai viņa pēcteči pārvalda viņa atstāto muzikālo mantojumu, un pauž gatavību to pildīt: “Un viņš to arī bija jau nokārtojis. Es esmu viņa vienīgā meita, līdz ar to tā atbildība ir jāuzņemas man. Es darīšu visu pēc vislabākās sirdsapziņas, lai viņa mūzika turpina dzīvot tālāk. Tas, ka esmu mūziķe, palīdz labāk to saprast un vadīt.”

Viņa meita, kas arī ir mūziķe (vijolniece) atklāj, ka turpinās arī tēva aizsāktās tradīcijas – rīkos bungu meistarklases un organizēs sacensības kartinga trasē kopā ar ģimeni.

“Tētim ir bijusi ļoti krāšņa dzīve, un viņam bija dziļa cieņa pret tiem cilvēkiem, ar kuriem viņam ir bijis svarīgs kopīgais ceļš mūža garumā. Teiksim, mana mamma vairāk tētim bija domubiedrs nekā bijusī sieva,” viņa pastāsta.

Justīne atklāj, ka viņas mammai un tagadējai sievai kopīga laika pavadīšana nav sagādājusi nekādas problēmas: “Līdz ar to bija ģimeniski pasākumi, kuros mēs sanācām visi kopā, arī ar tēta esošo sievu. Mums sanāca tāda kā paplašinātā ģimene. Tā viņš mūs visus saveda kopā.”

Jau vēstījām, ka 12.februārī mūžībā devies iemīļotais latviešu komponists, multiinstrumentālists un grupas “Pērkons” dibinātājs Juris Kulakovs.

Cīnoties ar veselības problēmām, komponists turpināja koncertēt, 2020.gadā vairākkārt atskaņota grupas “Pērkons” koncertprogramma “Cilvēk, tu esi!”, tajā iekļaujot viņa rokoperu “Čigāns sapnī” un citus darbus. 2022.gadā notika “Pērkona” koncerti pirmoreiz kopā ar Liepājas simfonisko orķestri, atskaņojot Kulakova skaņdarbu programmu.



































































Grupa "Pērkons" Čiekurkalna apkaimes svētkos Rīgas pilsētas svētku ietvaros

Komponista, multiinstrumentālista, grupas “Pērkons” radītāja un līdera Jura Kulakova draugi un domubiedri mākslā un dzīvē aicina uz izcilā latviešu mūzikas dižgara piemiņas lielkoncertu “Sirds kā pērkondārds”, kas notiks Jura piedzimšanas mēnesī – 14. maijā plkst.19.00 “Arēnā Rīga”.

Koncertā piedalīsies: grupas “Pērkons”, “Instrumenti” un “DaGamba”, Liepājas Simfoniskais orķestris, dziedātājs Nauris Puntulis, mūziķi Uldis Marhilevičs un Ainars Virga, RTU vīru koris «Gaudeamus» un daudzi, daudzi citi mākslinieki. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – mūziķis Reinis Sējāns.

Jura Kulakova devums latviešu mūzikā ir tik bagātīgs, ka paies vēl gadu desmiti, līdz tiks līdz galam apgūts viņa radošais mantojums.

Vispirms, protams, viņš ir Pērkontēvs, rokmūzikas urdošais nemiera gars, kura mūzika, šķiet, nākusi tiešā ceļā no mūsu tautas ģenētiskā koda un aiziet tiešā ceļā uz klausītāju sirdi. Tāpēc daudzas Jura Kulakova radītās un grupas “Pērkons” atskaņotās dziesmas nu jau ir kļuvušas par “gandrīz tautasdziesmām”. Taču Jura Kulakova ģēnijs ir radījis arī grandiozas kantātes, smalki niansētus kamermūzikas ciklus, rokoperas, mūziklus, elegantu un pārsteidzošu mūziku teātrim un kino, izcilas kordziesmas, – viņa radošuma spektrs ir patiesi neaptverams, un katra krāsa tajā mirdz izcili spoža un tīra.

Koncerts “Sirds kā pērkondārds” būs Latvijā pazīstamu mūziķu, rokgrupu, koru un orķestru – Jura draugu, radošās dzīves līdzgaitnieku, sekotāju un mācekļu – veltījums izcilajam komponistam, viņa nepieradinātajai un nepieradināmajai dzīvei un mūzikai, kura nu jau paaudzēs iedvesmo, aizrauj, liek just, domāt un būt – būt sev pašam. Dziļa filozofija un smalka ironija, alkaina dzīves mīlestība un smeldzīgas skumjas, bezkompromisa patriotisms, absolūta domas brīvība un bohēmiska neatkarība dzīvē un mākslā – tāds bija Juris, un tāda ir un mūžīgi būs viņa mūzika, uz kuras spārniem viņš ir aizlidojis nemirstībā. Tāpēc atcerēsimies Juri tā, kā viņš to būtu gribējis: kopā ar kazu kāpsim debesīs, skumsim svaigā rasā zālē, skaitīsim uguņus uz katra kalna, kur mēs šovasar dzīvosim, spridzināsim un pērkonīgi dārdēsim, sauksim: “Gulbi, gulbi!” un skaidri zināsim, kas jādara ar rokām tad, kad krauklīt’s sēž stabiņā, pašā staba galiņā!

Reklāma Reklāma

Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu paradīzes” tīklā.































Juris Kulakovs