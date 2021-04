Dziedātāja un veterinārārste Līga Rīdere

FOTO. Kā atgūt sevi un vēl vairāk: veterinārārstes, dziedātājas, trīs bērnu mammas Līgas Rīderes pieredze – kā 6 mēnešos tikt vaļā no 26 liekajiem kilogramiem Ieteikt







Muzikālā TV šova “X Faktors” fināliste Līga Rīdere ar savu uzņēmību pārsteidza daudzus jau tolaik, kad piedalījās šovā – tas, ka viņa bija divu mazu bērnu mamma, viņu neapstādināja ceļā uz savu sapni – nevis vienkārši dziedāt, bet piedalīties TV šovā un arī gandrīz uzvarēt tajā. Pietrūka pavisam nedaudz – apkopojot skatītāju balsojumu un žūrijas vērtējumu, Līga ieguva otro vietu.

Pagājušā gada maijā Līga mājdzemdībās laida pasaulē savu trešo bērniņu – meitiņu Martu. Bez mazulītes Līgas un viņas vīra Druvja ģimenē aug arī divi vecākie dēli – vecākais Regnārs, kuram ir 5,5 gadi un mazais Einārs, kuram ir 3 gadi.

Beidzamajā laikā Līda Rīdere vairs ne tikai dzied, raksta dziesmas un strādā savā pamatprofesijā – viņa ir veterinārārste un arī pasniedzēja, bet arī nebeidz iedvesmot “Instagram” vietnē citus – pievērsties veselīgam dzīvesveidam, kustībai un nebaidīties izaicināt sevi. Mazāk kā gada laikā viņai izdevies koriģēt savu ķermeņa svaru no 86 kg uz 60 kg. Soctīklā viņa atklājusi, ka “viss sākās ar trešo bērnu”, kad attapusies – ir kļuvusi sev pavisam nepievilcīga.

Kā beidzot saņemties?

Foto: ekrānuzņēmums/ Instagram. Kolāža – la.lv

“Es sāku no svara 86 kg. Pagājušā gada 1. jūnijā, gandrīz mēnesi pēc dzemdībām. Tagad es jūtos stipra, enerģiska un priecīga mamma, seksīga sieviete. Esmu apliecinājums, ka to var izdarīt, tikai man šis process ir ievads manam jaunajam dzīvesveidam – domāt, ko un kādēļ es ēdu, kā arī veldzēt savu ķermeni ar ūdeni un būt kustībā katru mīļu dienu,” – savu stāstu, sarunā ar portālu la.lv iesāk Līga.



Viņa arī pastāsta, ka tad, kad beidzot “ķērusies vērsim pie ragiem”, viņa pilnībā atteikusies no graudaugiem, bet ikdienā ēdusi lielākoties gaļu un dārzeņus. Viņa teic, ka viņas lielākais klupšanas akmens, kas noveda pie liekā svara, bija regulārā našķošanās.

Maltīte, kas noder vairākām ēdienreizēm

Tā kā būt mājās kopā ar maziem bērniem, darīt mājas darbus un pievērsties sev, ikdienā prasa lielu izaicinājumu laika plānošanas ziņā, tāpēc viens no iecienītākajiem ēdieniem Līgai bijis tāds, ko ātri var pagatavot un izmantot pat vairākām ēdienreizēm.

Līga to gatavo šādi: vienādās attiecībās ņem brokoļus, puķkāpostus, burkānus, papriku, sviests pupiņas, saldo kartupeli. Apcep uz pannas nelielā tauku daudzumā vai cepeškrāsnī. Mērci gatavo atsevišķi: izmanto liesu liellopa gaļu, kuru viegli apcep pannā, pievienojot sāli, dažādas garšvielas, smalki sagrieztus tomātus un vienu bundžiņu pupiņas tomātu mērcē. Uz mazas uguns pannā sutina līdz gaļa ir mīksta. Ēdiens gatavs!

Līga arī atklāj – ja dārzeņi paliek pāri un nākošajā dienā gribas ēst ko citu, tos var samaisīt kopā ar sakultu olu un brokastīs izdodas garšīga omlete.

Fastings jeb pārtrauktais ēšanas ritms

Tāpat dziedātāja pastāstīja, ka aktīvajā “tievēšanas periodā” piekopusi tā saucamo pārtraukto ēšanas ritmu jeb “fastingu” – brokastis ēdusi ap 8 rītā, vienpadsmitos bijusi kāda uzkoda, bet divos dienā – pusdienas. Pēc tam vairāk neko nav ēdusi.

Ēdienkartē viņa pilnībā atteicās no cukura, atstājot vien medu, kā arī pārstāja uzturā lietot graudaugus – tikai gaļa, dārzeņi, pākšaugi un olas. Un kustības! Katru dienu, bez jebkādiem attaisnojumiem, vingrojusi 15 minūtes dienā! Un katru dienu jādzer daudz ūdens! Līga ikdienā arī pilnībā atteikusies no alkohola, kas ir viens no kaloriju lielākajiem “slazdiem”.

Neskaties uz svariem!

“Uz svariem visu laiku nevajag skatīties, labāk uzlikt mērķi “kleita vai bikses”. Jo tauki kūst, bet to vietā nāk arī muskuļi. Un mānīgi, it īpaši sākumā, var likties, ka svars nekrītas,” – pieredzē dalās Līga.

Sešu mēnešu laikā Līgai izdevās zaudēt 25 kg lielā svara. Tagad, kad viņas svars ir apstājies pie 60 kg un vairs nav nepieciešams “skaitīt kilogramus”, viņa atklāj, ka tāpat turpina ikdienā vingrot, bet vairs neievēro tik striktu ēšanas režīmu, kā arī zaļo gaismu ir devusi dažiem produktiem, kurus no ēdienreizēm bija izslēgusi tolaik, kad vēlējās izskatīties un atkal justies labi.