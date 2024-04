FOTO. Karaliskais eksperts atklāj nedzirdētas un intriģējošas detaļas par prinča Harija plānoto vizīti Apvienotajā Karalistē

FOTO: Scanpix/Reuters/LETA

Saseksas hercogam princim Harijam maijā paredzēta vizīte savā dzimtenē – Apvienotajā Karalistē. Kā ziņo “The Mirror”, Velsas princis Viljams un princese Keita jūtas satraukti par viņa gaidāmo vizīti.

Divu bērnu tēvs, kurš kopā ar savu jauno ģimeni dzīvo Kalifornijā, gatavojas uzrunai “Invictus Games” 10. gadadienas dievkalpojumā, kas notiks Sv. Pāvila katedrālē 8. maijā.

Pēc tam, kad princese Keita šī mēneša sākumā paziņoja par savu vēža diagnozi, izplatījās baumas, ka Saseksas hercogs, iespējams, vēlēsies apciemot savu brāli un brāļa sievu. Spekulācijas sākās pēc tam, kad tika atklāts, ka saseksieši privāti sazinājušies ar velsiešiem pēc princeses Keitas paziņojuma televīzijā.

Karaliskais eksperts un autors Toms Kvins ir atklājis, ka velsieši ļoti satraucas par Harija ceļojumu maijā, un viņi esot noraizējušies par to, vai arī Megana Mārkla ieradīsies kopā ar viņu.

Runājot ar “The Mirror”, Kvins atklāja: “Viljams un Keita ir ļoti satraukti par to, ka tikšanās varētu sagādāt problēmas, neatkarīgi no tā, vai Harijs ieradīsies viens vai kopā ar Meganu. Notiek liela plānošana, lai censtos mazināt neizbēgamo neveiklību un apmulsumu. Viens no plāniem ir ļaut brāļiem uz īsu brīdi parādīties sabiedrībā, lai viņi parādītu, ka vismaz spēj izrādīt cieņu viens pret otru.”

Viņš turpināja: “Tas ir jautājums par mazāko no diviem ļaunumiem. Ja Harijs maijā ieradīsies Apvienotajā Karalistē un izvairīsies no sava brāļa un Keitas, spekulācijas būs daudz mežonīgākas.”























































