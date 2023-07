Princis Viljams uzvar polo spēlē, Keita emocionāli atbalsta vīru

FOTO. Keita Midltone karstasinīgi jūt līdzi vīram sporta spēlē un emociju uzplūdā pārkāpj karaliskās ģimenes etiķeti







Vakardien, 6.jūlijā Princis Viljams piedalījās Karaliskajā labdarības polo spēlē “Out Sourcing Inc.”, ko katru gadu organizē elitārais polo klubs “Guards” Vindzorā. Uz šo sporta pasākumu kopā ar vīru ieradās arī Keita Midltone, lai viņu atbalstītu.

Princis Viljams nekad nav slēpis, ka polo ir viens no viņa iecienītākajiem sporta veidiem, un ļoti labprāt to spēlē, kad vien ir iespēja. Fotogrāfi kadros fiksējuši, ka Keita spēles laikā par vīru pārdzīvojusi tāpat kā to darītu ikviena cita mīloša sieva.

Spēles dalībnieki atzīst – Keita pasākumā bijusi lieliskā noskaņojumā. Kamēr vīrs spēlējis uz laukuma, viņa starpbrīžos malkojusi šampanieti un draudzīgi pļāpājusi ar prinča Viljama brālēnu – Pīteru Filipsu, kā arī pazīstamo žokeju Frenkiju Dettori.

Spēlē, galu galā, uzvarēja prinča Viljama komanda, un Keita neslēpa par to savu prieku. Pēc spēles viņa mīļi apskāva savu vīru un noskūpstīja viņu uz vaiga, lai arī britu karaliskās ģimenes etiķete šādas maigas un intīmas izpausmes publikā nepieļauj, vēstī izdevums “Daily Mail”.