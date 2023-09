Keita Midltone apmeklē tekstila fabriku un piedzīvo neveiklu mirkli

FOTO. Keita Midltone, viesojoties agrāk ģimenei piederošā uzņēmumā, piedzīvo patiesi neveiklu mirkli







Prinča Viljama mīļotā sieva Keita Midltone pēdējā laikā ir iecienījusi bikšu kostīmus. Viņa nelauza šo tradīciju un savai iknedēļas vizītei izvēlējās tērpties “Burberry” zaļas krāsas kostīmā, kura cena ir aptuveni 1600 eiro.

Viesojoties tekstila rūpnīcā “AW Hainsworth”, kas atrodas Līdsā, viņa bija lieliskā noskaņojumā. Šī ir unikāla fabrika, kas darbojas no 1773.gada. Zīmīgi, ka Keitai pašai ir sava veida saistība ar šo rūpnīcu, jo viņas radiniekiem piederēja uzņēmums, kas tolaik bija pazīstams ar nosaukumu “William Lupton & Co”, ko 1958.gadā pārdeva “Hainsworth”. Prinča Viljama sieva interesējas par savas ģimenes vēsturi, tāpēc viesoties šeit, Keitai bija īsta bauda, raksta izdevums “Daily Mail”.

Viesošanās laikā Keita piedzīvoja kādu neveiklu mirkli. Hercogienei bija “garderobes defekts”. Viņas kreisās kājas bikšu stara aizķērās aiz kurpes papēža, un šī iemesla dēļ viņa varēja nokrist. Tomēr Keita mācēja graciozi izkļūt no šīs sarežģītās situācijas – šajā mirklī viņa apstājās, nedaudz no zemes pacēla kāju, atbrīvoja bikšu staru no kurpes papēža, turklāt, viņa to visu izdarīja ar smaidu!

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.