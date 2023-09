Keita Midltone apmeklē labdarības organizāciju Londonā

FOTO. Keita Midltone iziet sabiedrībā stilīgā un drosmīgā tērpā: daži uzskata – viņa izmēģina sevi karalienes lomai







41 gadu vecā Velsas princese Ketrīna Midltone šajās dienās viesojās labdarības organizācijas rīkotajā pasākumā. Viņa ieradās ģērbusies bēšas krāsas kostīmā, kas bija ļoti līdzīgs tādam pašam, kādu savulaik valkāja princese Diāna.

Keita apmeklēja jauniešu centru “Streets of Growth” Londonā. To apmeklējot viņa bija izvēlējusies baltas krāsas topiņu un kostīmu no zīmola “Roland Mouret”, kura cena ir aptuveni 850 eiro. Kostīms šūts šā brīža modes aktuālajā piegriezumā – biksēm ir paplatināti gali.

Šis ir jau sestais publiskais pasākums, kuru Keita apmeklē, ģērbusies kostīmā. Iespējams, tas norāda uz to, ka princesei ir radies jauns stils. Daži modes kritiķi jau paziņojuši, ka Midltone šādā veidā “piemēra” sevi karalienes lomai.

Turklāt izvēloties šo kostīmu, Keita prasmīgi atdarinājusi sava vīra mammas – princeses Diānas tēlu. Ļoti līdzīgā tērpā Diāna parādījās 1997.gada jūnijā Ņujorkā, vien dažus mēnešus pirms traģiskās autoavārijas Parīzē, raksta “Daily Mail”.

Viesojoties pasākumā Keita tikās ar darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem, kas tendēti uz vardarbību un noziedzīgām darbībām, viņa sarunājās par to, kā ikdienā norit darbs ar šādiem jauniešiem un kā iespējams viņiem palīdzēt.

“Par jauniešiem bieži spriež tikai redzot viņus, bet patiesībā mums ir jāzina viņu “vēsture”. Viņi, visticamāk, nav redzējušas uzticēšanos savā dzīvē, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka viņiem tā tiek izrādīta,” – secināja Keita.

Šo pasākuma viņa apmeklēja viena, princis Viljams nebija kopā ar viņu, jo viņš šobrīd atrodas ASV, kur piedalās vairākos samitos un pasākumos, kas saistīti ar ekoloģiju un dabas saudzēšanu.