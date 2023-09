Dizaina, interjera un mēbeļu izstāde Ķīpsalā

FOTO. Ko varēs apskatīt un uzzināt lielākajā dizaina un mēbeļu izstādē Ķīpsalā?







No 13. līdz 15. oktobrim izstāžu centrā Ķīpsalā notiks starptautiskā mēbeļu, interjera un dizaina izstāde “Furniture & Design Isle 2023”, kas piedāvās modernākās mēbeles, dizaineru darinātus priekšmetus, inovatīvu apgaismojumu un dekorus gan mājoklim, gan publiskajām telpām.

Izstāde norisināsies divās tematiskajās hallēs “Baltic Furniture” un “Design Isle”. Vienā tiks prezentētas jaunākās mēbeļu kolekcijas, moderni gaismas ķermeņi, mēbeļu furnitūra un interjera tekstils, bet otrā – unikāli interjera priekšmeti, dizaina mēbeļu kolekcijas un dažādi citi dizaineru darbi. Vienuviet viss skaistam un funkcionālam mājoklim!

Ar dažādiem moderniem risinājumiem mājoklim un birojam iepazīstinās vairāk nekā 150 uzņēmumu no deviņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Polijas u. c. Izstādē ar savām kolekcijām iepazīstinās Latvijas lielākie mēbeļu ražotāji – “Nakts mēbeles”, ”KATE”, Rīgas Krēslu fabrika ar jauno identitāti “ARTICUL”, uzņēmumi “Troja”, ”LETT”, “Wenden Furniture” un citi.

Mēbeles, dīvānus, gultas, kumodes, plauktus, galdus, krēslus izstādē “Furniture & Design Isle 2023” piedāvās arī tādi zināmi uzņēmumi kā “FEIDI”, “R+R Concept”, “Qubo”, “Raeco” (“Skandi Mēbeles”), “Surfaces.studio ”, “Mūzas istaba” u. c. Ja tiek apsvērta doma par jaunām kāpnēm, tad jāapmeklē “Stairs For You” ekspozīcija, bet pēc modernākajiem matračiem jādodas uz “Miega bodes” (“Matraču meistars”), “Nakts mēbeļu” un “TEMPUR” stendiem.

Biroja mēbeles dažādiem interjeriem varēs atrast “ISKU” stendā, savukārt Vācijas ražotāju mēbeles piedāvās “R+R Concept”. Latvijas uzņēmuma “Restock Furniture” stendā būs plašā izvēlē krēsli konferenču zālēm, saloniem un restorāniem. Savukārt atbildes uz jautājumiem par labākajiem apgaismojuma risinājumiem varēs meklēt “O design”, “SIA Livarts”, “ Aiplights”, “SI-Light” un citos stendos.

Veselīga un aktīva dzīvesveida piekritējiem izstādē pirmo reizi piedāvājumā – izcilas kvalitātes dizaina fitnesa aprīkojums “PENT”, kas atbilst visaugstākajām sportiskajām un estētiskajām prasībām. Varēs arī aplūkot pilnvērtīgi aprīkotu fitnesa un jogas inventāru. Jaunums Latvijas tirgū! Klātienē varēs iepazīt “ARCHIDECO” piedāvājumu.

Pasākums mākslas cienītājiem – “Art is Life”

Šogad izstādē “Furniture & Design Isle” pirmo reizi notiks starptautisks pasākums mākslas cienītājiem – “Art is Life”, kurā ar dažādos mākslas stilos un virzienos radītiem 80 oriģināliem darbiem piedalīsies vismaz 20 pašmāju mākslinieki un tēlnieki, kā arī dalībnieki no citām valstīm. Klātienē varēs aplūkot un iegādāties skulptūras, gleznas un greznas ikonas. “Art is Life” rīko projekta “Rīgas spārni” organizatori.

Dizaineru konsultācijas

Arī šogad izstādes apmeklētāji varēs saņemt Latvijas Dizaineru savienības (LDS) sertificētu interjera dizaineru konsultācijas. LDS stendā konsultēs 12 sertificēti interjera dizaineri: Kristiana Kazarjana, Marija Ovčeruka, Dace Zeltiņa, Varis Dzērve, Andra Rācenāja, Jeļena Ivanova, Katrīne Pētersone, Miks Pētersons, Iveta Bigele, Vīva Ieviņa, Arvīds Plokšta un Līga Kausniece. Dizaineri atklās jaunākās tendences mājokļu iekārtošanā, ilgtspējīga dizaina ieviešanā, kā arī atbildēs uz konkrētiem jautājumiem. Lai konsultācija būtu pilnvērtīga, aicinām tai sagatavoties, paņemot līdzi gan pārvētībām plānotās telpas foto, gan plānojumu ar izmēriem.

Gaismas konference “LightUp!”

Dizaina hallē norisināsies Latvijas Dizaineru savienības rīkotā gaismas konference “LightUp!”, kurā uzstāsies profesionāli, atzīti un pieredzes bagāti lektori. Konferenci moderēs arhitekturālās gaismas dizainere, “Women in Lighting” vēstniece Ilze Led (Ilze Leduskrasta-Buša). Gaismas tēmas konferencē tiks aplūkotas gan no dizaineru, arhitektu, gaismas projektētāju, gan ražotāju un pārdevēju, gan gaismas patērētāju skatpunkta.

Dizaina svētki

Šogad apaļa desmit gadu jubileja aprit izstādes tematiskajai hallei “Design Isle”, tāpēc apmeklētājus gaida ne viens vien pārsteigums. Aicinām svinēt kopā – būs iespēja fotografēties pie īpašās svētku fotosienas un nobaudīt jubilejas kokteili “Expo Cafe” bārā.

Darba laiks:

13.–14. oktobris no plkst. 10.00 līdz 18.00

15. oktobris no plkst. 10.00 līdz 17.00