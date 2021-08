Jaunajā TV šovā "Ģimene burkā" piedalīsies jauni dalībnieki!

FOTO. Krišnaīts Uģis Kuģis un citi sabiedrībā pazīstami cilvēki piedalīsies šovā: ļaus ielūkoties savā ikdienas ģimenes dzīvē Ieteikt







Jau 30. augusta 360TV, Tet+ atgriežas realitātes šovs “Ģimene burkā.” Tajā līdzās jau iemīļotajai Bindru–Blumenauu ģimenei no Jelgavas ieceri mazināt rutīnu attiecībās un stiprināt saskaņu ģimenē ar “vēlmju burkas” palīdzību piepildīs Latvijas populārākais krišnaīts Uģis Kuģis ar sievu Lindu, kā arī šova “X-faktors” uzvarētāja Elīna Gluzunova kopā ar ģimeni.



Uģim Kuģim – netradicionāls ģimenes modelis

Par Uģa Kuģa netradicionālo ģimenes modeli viedoklis ir gandrīz katram – gan to, ka abi ar sievu guļ atsevišķi, gan to, ka mīļoto kailu viņš tā arī nekad nav redzējis. Uģis ar Lindu ļoti vēlas, lai mazajam Tamalam būtu māsiņa vai brālītis, tāpēc “Ģimene burkā” skatītājiem viņi gatavi atklāt, cik viegli vai gluži otrādi – grūti krišnaītu ģimenē tikt pie mazuļa? Pāris pēc padoma vērsīsies pie astrologiem, izlūgsies svētību templim un īstenos auglības rituālus Vai tie palīdzēs sapni piepildīt ātrāk? Tāpat skatītājiem būs iespēja ik dienu dzīvot līdzi košajai krišnaītu ģimenei, viņu tradīcijām, attiecībām un neparastajai pieejai bērnu audzināšanai.

Elīna meklēs balansu starp karjeru un laimīgu ģimenes dzīvi

Ilgu laiku TV skatītāji dzīvojuši līdzi talantīgās dziedātājas Elīnas Gluzunovas ceļam pretim uzvarai šovā “X-faktors”, nu viņa kopā ar ģimeni “dzīvos” realitātes seriālā “Ģimene burkā”. Ar šova palīdzību viņa centīsies rast balansu starp bērnu audzināšanu, vēlmi pēc karjeras un saskanīgām laulāto attiecībām. Gluzunovi iegādājušies zemi piepilsētā, lai savām rokām liktu pamatus mājai, kuru jau drīz sauktu par savu. Tāpēc šobrīd ģimene mitinās īrētā dzīvoklī, kas Elīnai īsti nav pa prātam. Nemitīgā kņada un steidzīgais ikdienas ritms radījis papildus spriedzi laulāto attiecībās – Elīna neslēpj, ka ir izdegusi un tieši tikpat noguris no darba atgriežas vīrs. Tāpēc ne mazums ir brīžu, kad viens otram krīt uz nerviem. Kā stiprināt ģimenes saites? Kā mudināt bērnus kļūt par atbalstu vecākiem, nevis nemitīgi gaidīt, kad viss tiks nodrošināts? Galu galā – kā ģimeni apvienot ar sapni par mūziku un lielo skatuvi?

Bindri-Blumenauu sola darboties plecu pie pleca

Jau iemīļotā Bindru–Blumenauu ģimene neslēpj – “vēlmju burka” un dalība realitātes seriālā palīdzējusi stiprināt attiecības ģimenē, tāpēc arī jaunajā sezonā viņi ir gatavi darboties plecu pie pleca, lai saikne kļūtu vēl spēcīgāka. Viņi iecerējuši apceļot Latviju, lai tiktos ar faniem un Cēsu pusē apskatītu zemi savas sapņu mājas būvniecībai. Tiesa, pagaidu mājvieta, kurā ģimene ievākusies šobrīd, palikusi novārtā – mantas joprojām stāv garāžā un mājokļa labiekārtošana atlikta. Vai sieva būs ar to mierā? Vai vīram izdosies uzņemties lielāku atbildību par ģimeni, bērniem un finansēm? Dzīvo līdzi ģimeņu ikdienai, sadzīvei un attiecībām realitātes seriālā “Ģimene burkā” jau no 30. augusta no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 17:55 un 20:30 kanālā 360TV, Tet+ un 1188 Play.