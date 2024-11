"Čikāgas piecīši" - koncerts Mežaparka estrādē 1989.gadā

FOTO. Latviešu fotogrāfs publiskojis leģendārus kadrus no “Čikāgas piecīšu” vēsturiskā 1989. gada koncerta Mežaparkā un tā aizkulisēm Ieteikt







Latviešu fotogrāfs Mārtiņš Tupiņš ar portālu LA.LV piekrita dalīties ar pavisam unikālām un leģendārām fotogrāfijām – no 1989. gada koncerta Mežaparkā, ko tik daudzi joprojām atceras kā spilgtu piedzīvojumu.

“Čikāgas piecīši” ir trimdas latviešu satīriski-muzikāls ansamblis no Čikāgas, kuru 1961. gadā dibināja Alberts Legzdiņš, Modris Avotiņš, Uldis Ievāns un Jānis Rinkušs. Grupas pirmā plate izdota kā pirmais latviešu valodas stereo ieraksts un pirmais latviešu LP.

1989. gadā atmodas laikā Čikāgas piecīši bija uzaicināti ar viesizrādēm Padomju Latvijā. Padomju miliču apsargāti, viņi sniedza koncertus vairākās Latvijas pilsētās, tai skaitā arī divus koncertus Rīgā, Mežaparka lielajā estrādē. Dažādi avoti vēsta, ka Mežaparka koncertus klātienē noskatījās 100 000 klausītāju. Tad arī esot izskanējusi hrestomātiskā A. Legzdiņa frāze: “Saspiedieties ciešāk un paņemiet meitenes klēpī, lai pietiek vietas visiem!” 1989. gada Latvijas turneju kopumā apmeklēja ap 180 000 cilvēku.

Līdz atmodas laikam grupas ieraksti bija nevēlamo darbu sarakstos. Latvijā Čikāgas piecīšu dziesmas ienāca ar nelegāliem lenšu magnetofonu ierakstiem. To kopijas pavairoja un latvieši slepus klausījās tikai uzticamu draugu un radu lokā. “Piecīšu” dziesmas padomju gados šķita kā brīvības malks, kā tilts starp pasaulē izklīdušajiem latviešiem. Čikāgas piecīši skanēja ģimenes ballītēs un to dziesmas no galvas zināja gandrīz ikviens latvietis. Grupai vissaviļņojošākais piedzīvojums bija Latvijas skatītāju līdzdziedāšana visām viņu dziesmām. Leģendārajā Mežaparka koncertā viņi saprata, ko patiesībā nozīmē Latvijas cilvēkiem un bija pārsteigti par savu lielo popularitāti Latvijā. Tieši šo uzstāšanos grupa uzskata par priecīgāko un laimīgāko savā mūziķu karjerā. Mežaparka koncerta TV ieraksts ir Latvijas Televīzijas fondos un ik pa laikam atkārtoti tiek demonstrēts LTV ēterā.

1989. gadā koncerti Latvijā notika Ogrē, Valkā, Rīgā un citviet.

Vēlāk Čikāgas piecīši Latvijā ar koncertiem atgriezās arī 1991., 1995., 2008. un 2011. gadā.

