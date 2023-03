Mūziķis un TV personība Lauris Reiniks

FOTO. Lauris Reiniks ceļojuma laikā Zanzibārā piedzīvojis dīvainu sarunu par Latviju ar kādu vietējo iedzīvotāju Ieteikt







Populārais dziedātājs un TV raidījumu vadītājs Lauris Reiniks nesen bija devies atpūsties uz Zanzibāras salu, un tur peldoties siltajā okeānā, piedzīvojis kādu interesantu sarunu par Latviju. Par šo notikumu viņš pastāstīja socvietnē “Twitter”.

“Peldos Zanzibārā okeānā, kenijiete uzsāk sarunu. No kurienes un tā… No Amerikas? Saku, no Latvijas. “Ooo, es zinu, tā ir maza valsts Krievijas protektorātā!”. Es gandrīz aiz kājas zem ūdens viņu pavilku… Domās… Apgaismoju kundzi, kas un kā, un aizpeldēju”, – Reiniks ierakstījis.

