Pašmāju slavenības un viņu īpašās lampas

FOTO. No “iepriekšējās dzīves”, īpašas dāvanas, simtgadīgi modeļi un lietas no “būvgružiem”: pašmāju slavenības parāda savu mājokļu lampas Ieteikt







Rakstnieces Ingas Grencbergas sarkanā iedvesmas lampa, influenceres Egitas izglābtās lampas no būvgružiem, aktiera Andra Buļa vectēva laterna, režisora Andreja Ēķa lampa – “Zinger” šujmašīna, uzņēmēja Jūlija Krūmiņa krokodila Dandija lampa… – tie ir daži no sabiedrībā zināmu personību gaismekļiem, kas no 13. līdz 15. oktobrim būs apskatāmi mēbeļu un interjera izstādē “Furniture & Design Isle 2023”. Atnāc un atklāj lampu stāstus!

13. oktobrī plkst. 13.00 izstādē svētku atmosfērā atklās sabiedrībā zināmu personu privāto lampu ekspozīciju “Ko lampas tev varētu pastāstīt”.

Ekspozīcijas atklāšanā piedalīsies uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš, režisors Andrejs Ēķis, aktieris Andris Bulis, rakstniece Inga Grencberga, “@mansremonts” satura veidotāja Egita, bijusī TV dīva un personības izaugsmes trenere Anna Lieckalniņa, mūziķe Katrīna Gupalo, modes māksliniece Dace Bahmane-Krieviņa, pasākumu organizatore Gundega Skudriņa, Latvijas Piļu un muižu asociācijas valdes priekšsēdētājs un Lielvircavas muižas pārstāvis Roberts Grinbergs, Latvijas Dizaineru savienības valdes priekšsēdētāja Barbara Freiberga u. c.

Visās trīs izstādes dienās interesenti varēs apskatīt ne tikai slavenību lampas, bet arī uzzināt stāstus, ko izstāstītu lampas, ja spētu runāt. Ar dažiem stāstiem piedāvājam iepazīties jau tagad!

Rakstnieces Ingas Grencbergas iedvesmas lampas stāsts

Izstādē varēs apskatīt arī lampu, kas ir lieciniece vairāku grāmatu tapšanai, tostarp romāna “Sestā sieva”. Rakstniece Inga Grencberga atzīst, ka viņa nezina šīs sarkanās lampas izcelsmi, bet tik un tā – lampa ir lielisks iedvesmas objekts.

“Iespējams, tā ir no Džiļa dzīves, pirms manis. Tā rada labu un mierīgu noskaņu. Turklāt šī lampa ir nonākusi vairāku manu fotosesiju epicentrā,” atklāj Inga.

Aktiera Andra Buļa baltās laternas stāsts

Baltā laterna no aktiera Andra Buļa vectētiņa mājām arī būs apskatāma izstādē Ķīpsalā. Šis gaismeklis aktierim ir ļoti īpašs – atsauc atmiņā daudz mīļu mirkļu un asociējas ar viņa vectēvu, kas viņsaulē devās pērnā gada nogalē.

“Laternu aptuveni pirms pieciem gadiem uzdāvināju vectēvam. Tā viņam ļoti patika! Opis to novietoja lauku mājās Salacgrīvā pie ārdurvīm,” atminas Andris Bulis.

Aktieris atklāj, ka šobrīd baltais gaismeklis ir kā dārgs atmiņu simbols par opi, un tā gaiši spīd pie vectēva mājām.

Uzņēmēja Jūlija Krūmiņa krokodilu mednieka iedvesmotās lampas stāsts

Uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš izstādē atklās stāstu par apartamentu viesnīcas “STORIES” kolekcijas ekspozīcijas komplektu “Krokodils Dandijs”. Tas ir par mīlestību, kaisli, pašatdevi, drosmi un to, cik detaļām ir liela nozīme. Izstādes apmeklētāji no šīs kolekcijas varēs apskatīt galdu, krēslu un lampu.

“Mēbeļu komplekts ir stāsts par Krokodilu Dandiju jeb mūsu tautieti Arvīdu Blūmentālu, kam ir veltīti vieni no viesnīcas apartamentiem. Arvīds, Austrālijā saukts par Hariju, bija pazīstams krokodilu mednieks un slavenās filmas galvenā varoņa prototips. Galda un krēsla forma un apstrāde simbolizē aborigēnu un alu cilvēku mākslu. Termīti, koks ar senu vēsturi un āda simbolizē Harija pirmatnējo dabu, kas palīdzēja viņam ķert krokodilus ar rokām. Īpašā lampa, kas apgleznota Austrālijas Harija alas stilā, simbolizē visa kaisli un mīlestību. Jo mīlestība ir visa pamatā…,” – tā Jūlijs Krūmiņš par “STORIES” kultūrvēsturiskā mantojuma veidošanu.

Andreja Ēķa stāsts par šujmašīnu kā lampu

Režisora Andreja Ēķa radošais gars jūtams it visā, ko viņš iesāk, arī mājvietas interjerā. “Furniture & Design Isle 2023” apmeklētāji varēs apskatīt īpašu lampu – “Zinger” šujmašīnu, kuru režisors atveda no izstādes “Dutch Design Week” un kura šobrīd rotā viņa mājokļa sienu.

“Ik gadu apmeklēju dizaina nedēļu Holandē, kur ne tikai aplūkoju dažādus mākslas objektus, bet arī iegādājos. Mani īpaši uzrunā dizaina lietas, kam tiek dota otra “elpa”, otra dzīve. Piemēram, urbis, kas tagad ir gaismeklis, un “Zinger” šujmašīna, kas šobrīd pilda lampas funkciju,“ stāsta Andrejs Ēķis un piebilst: ““Zinger” šujmašīna ir simtgadīga lieta, kas kalpojusi citiem mērķiem, bet tagad ir oriģināls dizaina elements.”

Egitas @mansremonts izglābto lampu stāsts

“Instagram” konta “Mans remonts” radītāja Egita slaveno lampu ekspozīcijā izstādīs divas lampas, ko izglābusi no nonākšanas būvgružos. Pirms vairākiem gadiem interjera dizainere viesojās Siguldā kāda pazīstama meistara objektā, kurā bija iesākta kapitālā rekonstrukcija.

“Ēkas pirmajā stāvā pie griestiem manu uzmanību piesaistīja vēl nedemontētas divas mazās lampas, kuras bija paredzēts izmest būvgružos. Nevarēju to pieļaut! Tā nu ņēmām kāpnes, skrūvējām lampas nost un vedām mājās,” atceras influencere.

Vienuviet viss skaistam un funkcionālam mājoklim!

Kā zināms, no 13. līdz 15. oktobrim “Furniture & Design Isle 2023” norisināsies divās tematiskajās hallēs “Baltic Furniture” un “Design Isle”. Vienā tiks prezentētas jaunākās mēbeļu kolekcijas, moderni gaismas ķermeņi, mēbeļu furnitūra un interjera tekstils, bet otrā – unikāli interjera priekšmeti, dizaina mēbeļu kolekcijas un dažādi citi dizaineru darbi.

Izstādes darba laiks:

13.–14. oktobris – no plkst. 10.00–18.00

15. oktobris – no plkst. 10.00–17.00