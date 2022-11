FOTO. No izglābtiem bruņurupučiem, kam bijis pat lauzts žoklis un liekais svars, līdz izstādei – Edvards Siliņš un viņa zvēri

Edvards Siliņš un viņa zvēri

Dzīves kvalitātes un dizaina institūta “Viskaļi” pagrabstāvā mājo prāvs pulciņš bruņurupuču un zivtiņu, kuras izglāba vai netīši uzgāja ūdens dzīvnieku entuziasts un biedrības “AkvaRīga” dibinātājs Edvards Siliņš. Viņu kopā ar bruņurupuci Tortiliju varēs satikt arī izstādē “ZooExpo 2022” 12. un 13. novembrī Ķīpsalā.

Biedrības “AkvaRīga” vadītājam Edvardam ūdens pasaule vienmēr ir bijusi tuva sirdij. Sākumā viņš ieguva biotehnologa grādu Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, pēc tam iestājās Latvijas Universitātē Bioloģijas fakultātē. Biologus Edvards pameta, jo neredzēja tālāku attīstību, toties pirmā kursa laikā ieguva savu pirmo ūdens mājdzīvnieku – bruņurupuci Troju, kuru viņa kursabiedri atrada sauļojamies zālītē blakus gājēju trotuāram Torņakalnā.

Mērķis – kļūt par pirmo humāno akvāriju pasaulē

Īsti nezinot, ko iesākt ar kursabiedru atrasto bruņurupuci, Edvards jūras iemītnieku paņēma pie sevis un izmitināja akvārijā savās mājās. Puisis meklēja informāciju par bruņurupuča kopšanu, iegādājās lielāku akvāriju, sildlampu (UVB) un izveidoja draudzīgu kontaktu. Vienreiz bruņurupucis pat aizmiga Edvardam uz vēdera! Tas tikai nostiprināja pārliecību par biedrības “AkvaRīga” veidošanu, kuras mērķis ir kļūt par pirmo humāno akvāriju jeb ūdens mājdzīvnieku patvērumu pasaulē.

Bruņurupuču ceļš līdz “AkvaRīga” mājām

Šobrīd Edvarda aprūpē ir deviņi bruņurupuči, kuri pārsvarā ir atdoti, jo cilvēki nemācēja vai vairs nevarēja par mājdzīvnieku parūpēties. Ir bijuši pat tādi gadījumi, ka bruņurupucim bija lauzts žoklis nepareizas kopšanas dēļ, tādēļ nācās veikt žokļa koriģēšanas operāciju, liekot akrila protēzi.

Šobrīd protēze ir noņemta un pats Misisipijas šķirnes pārstāvis Cēzars nu jau jūtas dzīvespriecīgs un apmierināts, ka nekas vairs nesāp un var ēst bez grūtībām.

Savukārt bruņurupucītei Tortilijai, kuru varēsi satikt mājdzīvnieku izstādē Ķīpsalā, agrāk bija liekais svars un izstiepusies čaula, tādēļ ka meitene dzīvoja kopā ar otru bruņurupuci un, atklājās, diezgan bieži atņēma savai dzīvesbiedrenei ēdienu. Šobrīd Tortilijai ir diēta, bet Godzilla ir laimīga, ka neviens vairs nezog viņas ēdienu. Atnāc uz izstādi un samīļo Tortiliju – pakasi čauliņu!

Bruņurupucis ne vienmēr ir mieramika

Bet ne vienmēr bruņurupuči ir klusi un mierīgi! Reizēm viņi nevar dzīvot kopā. Izrādās – viņi mēdz būt arī agresīvi! Ja ūdens dzīvniekam nepatiks cilvēka izturēšanās vai dzīvnieks nejauši sabīsies, tad var ļoti sāpīgi iekost. Un, ja nu galīgi nepatiks savs akvārija kaimiņš, var nokost tam pat ekstremitāti! Starp citu, viens no bruņurupuču kārumiem ir vārīta vista.

Lieliski rotaļu biedri – sami

Bez bruņurupučiem biedrības “AkvaRīga” telpās mīt arī emocionālāki dzīvnieki – zivis. Piemēram, staigājošie sami ir lieliski rotaļu biedri. Viņiem var mētāt pingponga bumbas, un viņi atsaucas uz knipi. Savukārt stresa dēļ sami var pat lēkt ārā no akvārija. “Vienreiz, kad gāju garām, viena no trim zivīm kā bulta šāvās ārā no ūdens, bet es viņu ķēru, lai nenokrīt zemē un nesasitas. Biju lasījis, ka sami var lēkt ārā no akvārija un uz sauszemes pavadīt līdz pat 12 stundām, bet dzīvē tas izskatījās iespaidīgi,” ar azartu stāsta Edvards.

Rozā ziņkāres – papagaiļciklīdijas

Papagaiļciklīdijas pārsvarā ir ļoti ziņkārīgas zivis, bet “AkvaRīgā” mītošās ir kautrīgas. Viņas sākumā noslēpjas akvārija dekorācijās, bet jau pēc brīža lien ārā, lai apskatītos, kas tad ir atnācis ciemos. Papagaiļciklīdijas parasti viesu uzmanību piesaista ar savu rozā krāsu. Agrāk dažām diemžēl bija arī caurumi galvā, kas radušies no nepareiziem turēšanas apstākļiem, bet nu tie ir sadzijuši, jo katrs iemītnieks, nonākot Edvarda aprūpē, iziet speciālu karantīnas kursu, kā arī dzīvo speciālā akvārijā, atšķirti no pārējiem dzīvniekiem.

Mīts vai patiesība?

Biedrības aprūpē ir nonākušas arī dažas zelta zivtiņas, par kurām sabiedrībā klīst runas, ka viņu atmiņa ilgst tikai trīs sekundes un to izmērs pielāgojas akvārijam. Kā tad ir patiesībā? Edvards stāsta: “Pētījumos ir pierādīts, ka tieši zelta zivtiņas atceras vairākus savas dzīves gadus, noteiktus cilvēkus, skaņas un notikumus. Jāpiebilst gan, ka arī citām zivīm atmiņa ir daudzkārt labāka, nekā cilvēki domā.” Savukārt, jautājot par zelta zivtiņu akvārija izmēru, ūdens dzīvnieku mīlulis norāda, ka vienai zelta zivtiņai ir nepieciešams 100 l akvārijs un katrai nākamajai zivij akvārija lielums jāpalielina par 20 l.

Pareiza akvārija kopšana

Daudziem ūdens mīļdzīvnieku īpašniekiem trūkst zināšanu par pareizu akvāriju kopšanu. Ūdens akvārijā ir jāmaina katru nedēļu, nolejot 1/3 no ūdens daudzuma un tādu pašu daļu pielejot atpakaļ, kuram papildus tiek pievienots speciāls šķidrums. Savukārt UVB lampas, kas ir nepieciešamas jebkuram ūdens bruņurupucim, kurš dzīvo cilvēka aprūpē, jāmaina ik pa deviņiem mēnešiem, jo zūd to efektivitāte. Turklāt uz nakti lampa ir jāizslēdz, lai dzīvnieciņš var izgulēties un atpūsties. Bet zilā gaisma ir tikai ražotāju radīts dekors, kas dzīvniekam nav vajadzīga.

