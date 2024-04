FOTO: Ogres novads/Facebook

FOTO. Ogres novadā vien par 3200 eiro iespējams iegādāties dzīvokli privātmājā, taču maz ticams, ka kāds to gribēs pirkt Ieteikt







Samērā plašu uzmanību izpelnījies kāds īpašums Ogres novadā, ko pašvaldība izlikusi pārdošanā izsolē. Informācija par to atrodama gan pašvaldības mājas lapā, gan sociālajos tīklos.

Reklāma Reklāma

Norādīts, ka Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Smilšu ielā 2-2, Ogrē, Ogres novadā, kadastra Nr.7401 900 8063, pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 243/1707 domājamās daļas no būvēm, kad.apz. 7401 005 0239 001; 7401 005 0239 002; 7401 005 0239 003; 7401 005 0239 004; 7401 005 0239 005; 7401 005 0239 006; 7401 005 0239 007 un zemes, kad.apz. 7401 005 0239, atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 3 200, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 320,00.

Izsole sākas 17.04.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 17.05.2024. plkst. 13.00.

Tik tālu jau viss izklausās labi, taču jau no fotogrāfijām redzams, ka mājoklis par ļoti zemo cenu tā jaunajam īpašniekam var neizrādīties labs ķēriens.











Pārdod dzīvokli Ogres novadā

Arī komentētāji pie ieraksta “Facebook” lielākoties ievieto smejošas emocijzīmes un viņu komentāri ir ar ironijas pieskaņu.

“Izskatās, ka pamati jau pagalam. Vērtīga tikai zeme, Ēku jāremontē ar būldozeri.”

“Dies tēs nogrābsties. Izsole jārīko ar lejupejošu soli. Tā nolaist māju.”

“Ja tirgotu māju ar zemi tad varbūt vēl varētu padomāt, bet tur galīgi debīlam jābūt lai pirktu sabrukušā graustā dzīvokli.”

“Es tādu graustu par velti neņemtu.”

“Kā pašvaldība var tā nolaist savu īpašumu?”

“Ogres novada dome izrēķinājusi, ka ūķa nojaukšana izmaksās dārgāk, tāpēc mēģina to kādam iesmērēt…”

“No vienas puses jau labi, ka pašvaldība kratās vaļā no graustiem, bet no otras puses, kā šo īpašumu saimnieks daudzus gadus tos ir nolaidusi līdz kliņķim! Savādāk kā pa “pritoniem” (midzenis, perēklis; zaņķis) tos abus dzīvokļus jau nosaukt nevar, paskatoties vien bildes, jau iztēle izsauc arī smirdīgas asociācijas. Kronis visam, ka par katru no tiem prasa 3 štukas, tā kā steidziet pirkt, kamēr māja vēl nav sabrukusi, diezin vai tehniskā apskate tai mājai vispār ir bijusi. Interesanti būtu zināt, cik tos izsolē nodotos īpašumus ar pirmo reizi ir izdevies pārdot, ja ļoti maz vai nevienu, tad vai nevajag mainīt tos novērtētājus?”

Reklāma Reklāma

“Vai šo tā saukto “dzīvokli” tik “labā” mājā piedāvā nopirkt 1.aprīlī?! Ja tā, tad ļoti labs joks. Vēl varētu saprast, ja visu māju ar zemi par tādu cenu piedāvātu…”