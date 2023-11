Foto: ekrānuzņēmums/ Instagram

FOTO. Pašmāju slavenības ar iespaidīgu pārģērbšanos un grimu atzīmē Helovīna svētkus







Lai arī 31.oktobra Helovīna svētki Latvijā ienākuši no ārzemēm un daudzi vēl aizvien par to, vai tos svinēt vai ne, diskutē, tikmēr Latvijā pazīstami cilvēki par to daudz neprāto un uzrīko sev un savai ģimenei brīnišķīgu svētku noskaņu ar krāšņiem grimiem un pārģērbšanos.

Lūk, kā viņi svinēja!

Renārs Zeltiņš ar mīļoto sievu un bērniem – Adamsu ģimenīte:

View this post on Instagram A post shared by Renārs Zeltiņš (@renarszeltins)

Grupas “Dzelzs vilks” mūziķis Mārcis Judzis var lepoties ar iespaidīgu grimu:

View this post on Instagram A post shared by Mārcis Judzis (@judzis_marcis)

Latviešu modele Ginta Lapiņa pārģērbusies kā Madonna:

View this post on Instagram A post shared by GINTA LAPINA (@gintalapina)

Komponists un mūziķis Guntars Račs padalījies foto ar iespaidīgu Helovīna ķirbi:

View this post on Instagram A post shared by Guntars Račs (@guntarsracs)

Dziedātāja Dināra Rudāne soctīklā publicējusi baisu video:

View this post on Instagram A post shared by DINARA RUDAN (@dinara_rudan)

TV personība Rūta Dvinska kopā ar meitām parāda, kā atzīmē Helovīna svētkus:

View this post on Instagram A post shared by Rūta Dvinska (@rutadvinska)

Dziedātāja Māra Upmane-Holšteine ar vīru Jāni un bērniem uzbūruši īstus Helovīna svētkus ar pārģērbšanos:

View this post on Instagram A post shared by Māra Upmane-Holšteine (@astro_maar)