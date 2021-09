Princis Harijs un Megana Mārkla apciemo Ņujorku

Megana Mārkla un princis Harijs vakardien devās vizītē uz Ņujorku, lai Centrālparkā piedalītos atbalsta pasākumā “Global Citizen Live”, kas paredzēts vērst sabiedrības uzmanību uz to, ka ne visur pasaulē, īpaši austrumos, cilvēkiem ir pieejamas Covid-19 vakcīnas.

Šis pasākums kļuvis par pirmo kopš Saseksas hercogu jaunākās meitas Lilibetas Diānas nākšanas pasaulē šī gada jūnijā.

Vakardien princis Harijs un Megana tikās ar Ņujorkas mēru Billu de Blasio, apmeklēja “One World” observatoriju un pozēja fotokamerām.

Jāteic, ka pēdējais bijušajiem britu karaliskās ģimenes pārstāvjiem padevās vislabāk – viņi smaidīja, pozēja un māja kamerās. Tieši šis ne pa jokam uzjautrinājis amerikāņus un socvietņu lietotājus.

“Pēc uzmanības izslāpušie!”, “Es nezinu, kas ir apkaunojošāk un sliktāk, vai tas, ka Saseksi izturas šajā Ņujorkas vizītē tā it kā viņi būtu devušies karaliskajā tūrē, vai arī tas, ka mērs un gubernators to pieņem”, “Viņi laikam aizmirsuši, ka vairs nav karaliskās ģimenes pārstāvji. Kam viņi māj?”, “Megana un Harijs uzvedas tā it kā jau būtu kļuvuši katrs par kādas pilsētu mēru… Smieklīgi!” – šādi ieraksti pēc abu pirmās dienas viesošanās Ņujorkā bija lasāmi “Twitter” socvietnē.