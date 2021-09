Lielbritānijas karalienes Elizabetes II vīrs, princis Filips

Vakardien kanālā BBC notika dokumentālās filmas “Prince Philip: The Royal Family Remembers” pirmizrāde. Tajā savas atmiņas par 95 gadus vecās karalienes Elizabetes II vīru princi Filipu un viņa dzīvi atklāja britu karaliskās ģimenes locekļi – princis Čārlzs, viņa sieva hercogiene Kamilla, princis Viljams, princese Anna, viņu vidū bija arī princis Harijs.

Lai arī vairums ģimenes locekļu tika nofilmēti pils telpās, princis Harijs intervija sniedza viens pats – no savas dzīvesvietas Kalifornijā (ASV).

“Viņi abi kopā bija burvīgākais pāris, ko es pazinu. Es nezinu, vai kāds kādreiz viņus ir raksturojis kā burvīgus…” – atmiņās gremdējās princis Harijs, runājot par savu aizsaulē aizgājušo vectētiņu princi Filipu un savu vecmāmiņu karalieni Elizabeti II.





























































































































Interesanti, ka šajā dokumentālajā filmā Harijs minēja arī to, ka ļoti esot cienījis savu vectētiņu par to, ka viņš tik ilgus gadus bija blakus karalienei un kaislīgi, godprātīgi pildīja karaliskos pienākumus, bet vienlaikus neaizmirsa būt vislabākais vīrs, vislabākais tēvs un vislabākais vectētiņš saviem mazbērniem. Izdevumam “The Sun” daži eksperti norādījuši, ka ir dīvaini, ka princis Harijs to minējis, jo atsakoties no savas britu karaliskās ģimenes un pienākumiem tajā, viņš kā galveno argumentu bija minējis, ka nav iespējams pildīt šos pienākumus un būt laimīgam ģimenes cilvēkam.

“Visvairāk par visu pasaulē man pietrūkst viņa humora,” – atzina Harijs un teica, ka viņš ļoti ilgojas pēc sava vectētiņa, jo tas bijis cilvēks, kuru viņš patiesi no visas sirds bija mīlējis.













































































Atgādinām, ka princis Harijs ar savu vectētiņu princi Filipu, kurš nesagaidīja savu 100.dzimšanas dienu un aizsaulē devās šī gada aprīlī, tā arī neizlīga un neizrunājās. Kad princis Harijs un Megana Mārkla atteicās no pienākumiem britu karaliskajā ģimenē, viens no tiem, kas viņus klaji nosodīja un pauda savu neizpratni bija 99 gadus vecais princis Filips. Viņš to esot dēvējis par “nodevību” no mazdēla puses, jo kalpošana savai valstij kā britu karaliskās ģimenes pārstāvim viņam bijusi ļoti svarīga loma.

















































































































Tāpat zināms fakts, ka princis Filips bija tas cilvēks britu karaliskajā ģimenē, kas īpaši rūpējās un pieskatīja princi Viljamu un princi Hariju pēc tam, kad traģiski gāja bojā viņu abu mamma princese Diāna.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.