Virgam 60

FOTO. Roka zvaigznes, stāvovācijas un "Līvu" hiti līdz rīta gaismai! Ieskaties Virgas trakajā 60 gadu ballītē







Pagājušo sestdien, 6.aprīlī, Liepājas Olimpiskajā centrā ar vērienīgu un pilnībā izpārdotu koncertu “Liepājnieks” savu 60.dzimšanas dienu nosvinēja leģendārais “līvs” Ainars Virga.

Koncerta pirmajā daļā gaviļnieks muzicēja kopā ar Tomasu Kleinu un “Liepājas brāļiem” (Marhils, Guntis Veits, Guntars Račs, Igo, Ivo Fomins, Andris un Valdis Alviķi), savukārt otrajā daļā uz skatuves kopā ar jubilāru kāpa grupa “Līvi”, dziedātāja Olga Rajecka, folkloras kopa “Stiprās sievas”, Durbes kamerkoris u.c. viesi, savukārt Teicēja lomā iejutās rokeris Frīdis.

Vairāk nekā trīs stundas garajā koncertā, kurā klausītāji gan vairākkārt cēlās kājās, gan aktīvi dziedāja līdzi, gan gaviļnieku sveica ar stāvovācijām, izskanēja visi lielākie hīti no Ainara Virgas & Co repertuāra – sākot no “Zīlītes” līdz «Ozolam», taču par koncerta kulmināciju, neapšaubāmi, izvērtās leģendārās “Līvu” dziesmas “Dzimtā valoda” atskaņojums.

Gan koncerta laikā, gan pēcballītē, kas līdz pat rīta gaismai norisinājās uz Rožu zāles skatuves un kurā piedalījās jubilāra draugi, kolēģi un ģimene, Ainars saņēma gan viesu apsveikumus, gan ziedu klēpjus, kā arī trīs ļoti skaistas un garšīgas tortes.

Šo pašu Ainara Virgas jubilejas koncertprogrammu varēs dzirdēt arī 22.jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes – “Biļešu Paradīzes” tīklā.