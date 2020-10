Sākusies "Rīgas Modes nedēļa 2020"

FOTO. Sākusies ikgadējā Rīgas modes nedēļa: varēs vērot tiešsaistē





Ik gadu oktobra pēdējā nedēļa ir īpaši svarīga modes industrijai Latvijā. Arī šogad, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus, Baltijas Modes federācija organizē Rīgas modes nedēļu, kuras ietvaros Latvijas modes dizaineri prezentēs savas nākamā gada pavasara/vasaras kolekcijas. Šogad pirmo reizi modes skates būs iespēja vērot tiešraidē.

Jau šajā nedēļas nogalē, no 27. līdz 31.oktobrim tiks aizvadīta Rīgas modes nedēļa un tās ietvaros tiks prezentētas tādu Latvijas dizaineru kolekcijas kā Iveta Vecmane, Katya Katya London, Nalatija Jansone, Noname Atelier, One Wolf, Selina Keer, ALEXANDER PAVLOV, Cinnamon Concept un Collected Story, kā arī bērnu zīmoli Aristocrat Kids, Baronessa un Rock and Mouse.

Modes nedēļas skates jau otro gadu norisināsies Hanzas Peronā, bet šogad Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ skates varēs apmeklēt ierobežots viesu skaits, tāpēc pirmo reizi tiks organizēta Riga Fashion Week tiešsaistes translācija, kas ļaus ikvienam modes cienītājam no jebkuras vietas pasaulē iepazīties ar jaunākajām Latvijas modes dizaineru kolekcijām. Tiešraidē būs iespēja vērot tādu modes zīmolu kā Katya Katya London, Volga Vintage, NOLO un Ivetas Vecmanes 2021.gada kolekcijas, kas tiks prezentētas Riga Fashion Week 32. sezonas ietvaros.

Tiešsaistes pasākumā būs iespējams sekot līdzi ne tikai reportāžai no Hanzas Perona, bet arī sarunām ar Latvijas modes industrijas ekspertiem, dizaineriem un stilistiem – Baltijas Modes federācijas prezidenti un RFW galveno producenti Jeļenu Strahovu, dizaineriem Jekaterinu Šehurinu, Ivetu Vecmani, Sergeju Hatanzejski, Viktoriju Jonieni, L’Officiel Baltics žurnāla un digitālās platformas un LIFE galveno redaktori Līgu Zemturi, “Rīgas Viļņi” modes direktori Olgu Kolotovu un citiem. Pasākuma norisi koordinēs TV personība un Latvijas modes ikona Grēta Peide.

Modes nedēļu organizēšana šogad ir bijis liels izaicinājums visā pasaulē – organizatori un dizaineri meklējuši radošus veidus, kā padarīt modes svētkus pieejamus un drošus ikvienam. Tirdzniecības centrs “Spice” sadarbībā ar Baltijas Modes federāciju šogad ļauj ieskatīties Riga Fashion Week norisē ikvienam interesentam, nodrošinot tiešraides no notikuma vietas un modes skatēm. Modes nedēļu digitalizācija ļauj vienlaikus saglabāt gan pasākuma senās tradīcijas, gan ievērot epidemioloģiskās drošības noteikumus. Šogad Riga Fashion Week rudens sesija, protams, atšķirsies no visām iepriekšējām sezonām, taču modes nedēļas programma būs ne mazāk piesātināta un daudzveidīga.

