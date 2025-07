Apmeklētājiem durvis vēris atjaunotais Āgenskalna tirgus paviljons. Foto: Sintija Zandersone/LETA

“Izmetu miskastē” – pircējs dalās ar nepatīkamu pieredzi, iepērkoties Āgenskalna tirgū Ieteikt







Dziesminieks un dīdžejs Ēriks Loks sociālājā medijā “Facebook” dalījās pieredzē, kas ātri vien piesaistīja uzmanību un rosināja diskusiju par tirgū strādājošo godīgumu un produktu svaigumu.

“Tikko Āgenskalna tirgus pagalmā pirkti pētersīļi. Nu jau miskastē… No vārtiem uzreiz pretī pirmais galds – neliela, apaļīga kundzīte. Pārdošanas gigants labākajās padomju laika nelegālās ielu tirdzniecības tradīcijās! Buntītei priekšā daži labi zariņi, pavicina gaisā, viss kārtībā un maisiņā iekšā!!! Tirdzniecība sokas… Lieki piebilst, ka tajā vietā neko vairs nepirkšu!”

Šis ieraksts izraisīja atsaucību un daudz komentāru, kuros cilvēki dalījās līdzīgās pieredzēs.

Kāds komentētājs raksta: “Hm, atbilstoši laikapstākļiem – viegli apkaltuši, novītuši pētersīļi! Ir viltība, ko man pastāstīja tantuki, lai vakarā vēl dilles tirgū svaigas izskatās! Piesauj ūdenim to griezto ziedu minerālpulverīti! Vēl trīs dienas, varbūt pat piecas aci priecēs svaigie zaļumi, bet vai kuņģi – tas cits jautājums! Tāpēc paldies runātīgai tirgus sievai, man labāk patīk pavītuši zaļumiņi!”

Vairāki komentāri vērsa uzmanību uz to, ka Āgenskalna tirgū jāzina, pie kā pirkt, ja vēlas kvalitāti: “Interesanti, pērkot zaļumus, es pati vienmēr izvēlos buntīti… Neviens nevicina man priekšā kaut ko no pagaldes izvilktu un nemēģina ātri iebāzt maisiņā. Bet, protams, nepatīkami, ka ir tādas pārdevējas, kuras šādi mēģina atbrīvoties no nesvaigas, savītušas preces.”

Savukārt kāds komentētājs mēģināja situāciju nedaudz attaisnot: “Nu nevajag tik nenormāli pārspīlēt. Ārā +30°, zaļumi ātri savīst. Varētu padomāt, ka sagriežot salātos tie paliek svaigi, nevis savīst.”

Diskusija izgaismo ne tikai pircēju vilšanos, bet arī prasību pēc lielākas pārdevēju godprātības. Vienlaikus tā atgādina, ka izvēloties preces, īpaši tirgū, vērts būt vērīgiem un nebaidīties pieprasīt tiesības izvēlēties pašiem.