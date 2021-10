Sākusies 33. "Rīgas Modes nedēļa"

FOTO. Sākusies Rīgas modes nedēļa: pirmo reizi visas skates pieejamas ikvienam







No 12. līdz 16. oktobrim Rīgā norisināsies 33. RIGA FASHION WEEK. Pirmo reizi Modes nedēļas vēsturē visas modes skates no galvaspilsētas galvenās mēles norisināsies tikai bezsaistē, bet arī tiešsaistes formātā. Šosezon ikvienam būs iespēja novērtēt jaunās latviešu dizaineru kolekcijas no jebkuras pasaules vietas.

Sesijas atklāšanu iezīmēs 16. Latvijas Modes Gada balvas pasniegšana par 2020. gadu. Katru gadu Baltijas Modes federācija kopā ar modes industrijas ekspertiem nosaka labākos savas jomas speciālistus. Šosezon 12. oktobrī digitālās mākslas centrā “Digital Art House” tiks apbalvoti uzvarētāji 10 nominācijās. Tā kā dizaineri arvien lielāku uzmanību pievērš vides jautāju-miem, balvu pasniegšanas ceremonija ir papildināta ar nomināciju “Labākais ilgtspējīgais modes zīmols”. Digitalizācijas tendences rezultātā radusies vēl viena jauna nominācija — “Labākā digitālā prezentācija”.

Trešdien, 13. oktobrī, studijā “DESIGNERS 4” iepazīstinās ar vietējiem tekstilizstrādājumu un aksesuāru zīmoliem — Cinnamon Concept, Una Bērziņa, Vaskala, Valdis Brože. Uzreiz pēc tam sekos Modes nedēļas debitants – Saint Key, kas priecēs skatītājus ar sieviešu apģērbu limitēto kolekciju mājām un atpūtai. Otrā RFW diena noslēgsies ar zīmola “Gummo” digitālo instalāciju mākslas centrā “Digital Art House” — izstādē būs apskatāmi zīmola “Gummo” darbi līdz 17. oktobrim.

RFW galvenajā programmā ir izziņoti šādi dizaineri: Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Amoralle, Volga Vintage, Katya Katya London, Collected Story, Nolo. Gaidāmās modes sesijas pieaicinātais viesis ir igauņu zīmols Diana Arno. Bērnu modi pārstāvēs zīmoli Aristocrat Kids, Tiny Bunny un Rock and Mouse. Pirmo reizi Rīgas modes nedēļas vēsturē jaunās kolekcijas varēs novērtēt skatītāji no visas pasaules.

Tiešraides būs pieejamas portālos spice.lv un tvnet.lv, kā arī oficiālajās RFW lapās Facebook un Instragram. Translāciju vadītāja ir slavenā un stilīgā televīzijas raidījumu vadītāja Grēta Peide.