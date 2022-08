FOTO. Talantīgākie pavāri Ķīpsalas izstāžu hallē cīnīsies par titulu “Gada pavārs”

"Michelin” zvaigžņu restorānu šefpavāri uzstāsies “Riga Food 2022”

No 8. līdz 10. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde “Riga Food 2022” piedāvās aizraujošus un vērtīgus pasākumus gan profesionāļiem, gan ikvienam gardēdim. Interesenti varēs vērot “MICHELIN” zvaigžņu restorāna šefpavāra Pētera Pihela uzstāšanos, apmeklēt šefpavāra Ingmāra Ladiga meistarklasi, piedalīties kontaktbiržā un grāmatu prezentācijās, vērot pavāru un pavārzeļļu sacensības, smelties idejas savai ēdienkartei un pat nogaršot ko unikālu. Tiekamies!

“Michelin” zvaigžņu restorāni

8. septembrī “Riga Food 2022” viesistabā viesosies “MICHELIN” zaļās zvaigznes ieguvēja – Tallinas restorāna “Fotografiska” – šefpavārs Pēteris Pihels, kurš atklās, ko nozīmē zaļā zvaigzne un kas restorāniem ir jādara, lai to saņemtu. Video translācijā uzstāsies arī pirmās “MICHELIN” zvaigznes Igaunijā saņēmējs – restorāna “180° by Matthias Diether” šefpavārs Matiass Dīters.

Uzreiz pēc tam, plkst. 14.00, notiks diskusija “Ēdināšanas uzņēmuma kvalitāte un serviss “MICHELIN” zvaigžņu restorānos”, kur jau iepriekš minētajiem Igaunijas šefpavāriem pievienosies Islandes restorāna “Eiriksson Brasserie” šefpavārs Fidgeirs Ēriksons, viena no pasaules labākajām konditorēm Fransiane Tartari un lietuviešu restorāna “Ertlio namas” šefpavārs Toms Rimīdis.

Diskusijā piedalīsies arī Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ALTA) prezidents Ēriks Lingebērziņš, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graikste, Restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis, “Pavāru kluba” valdes priekšsēdētāja Svetlana Riškova un citi nozares profesionāļi. Jāpiebilst, ka “MICHELIN Guide” ir starptautiski atzītākā un prestižākā restorānu atpazīšanas sistēma, kuras vērtējumi ir autoritāte ceļojuma galamērķa un restorāna izvēlē.

Virtuves sarunas "Riga Food" viesistabā

Grila skola

Jau pie ieejas Izstāžu centrā Ķīpsalā virmos kārdinoša grilēta ēdiena smarža, jo visās trīs izstādes dienās āra laukumā darbosies Grila parks. 8. septembrī plkst. 16.30 darbosies Grila klase ar restorāna “Re’chef” šefpavāru Ingmāru Ladigu, kur varēs uzzināt par grilēšanu ar japāņu galda griliem.

9. septembrī plkst. 12.00 varēs uzzināt visu par kūpināšanu ar “Linda-1” valdes priekšsēdētāju Guntaru Indriksonu, savukārt plkst. 14.00 – par liellopa gaļu ar “Latvijas liellopa” valdes priekšsēdētāju Almu Bērziņu. Visās trīs izstādes dienās notiks grilēšanas dueļi, grilēšanas sacensības “Šašlika karalis un karaliene”, grilēšanas konkurss “Ērmanīts”, grilēšanas paraugdemonstrējumi un degustācijas.

Līdzās būs arī grilēšanas iekārtu ekspozīcija, kur varēs apskatīt un iegādāties daudzveidīgu grilēšanas aprīkojumu – sākot no visu veidu griliem, grila stangām līdz pat gudrajām oglēm. Profesionāļi konsultēs, kāda veida grilu labāk izvēlēties un kādi aksesuāri ir nepieciešami.

Pavāru cīņas par smalko titulu

Lai noskaidrotu labāko Latvijas pavāru un pavārzelli, 9. septembrī izstādē notiks konkursi “Latvijas gada pavārs 2022” un “Latvijas gada pavārzellis 2022”, kur jaunie talanti cīnīsies par “Reaton Zelta pavārnīcu” un “Reaton Koka pavārnīcu”.

“Konkurss ir pamatīga pieredze, kas garantē jaunus kontaktus. Pavāri, studenti, nozares pārstāvji un interesenti, nāciet vērot sacensības, iedvesmojieties un atbalstiet savu favorītu!”– aicina trīskārtējais titula “Latvijas gada pavārs” ieguvējs šefpavārs Dinārs Zvidriņš, kurš pagājušā gadā kļuva arī par konkursa “Bocouse d’Or” Eiropas atlases dalībnieku.

Savukārt 10. septembrī konkursā “Zero Waste Challange” sacentīsies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas profesionālo skolu komandas. Sacensību moto: “Padomā par atkritumu daudzumu pārtikas rūpniecībā!”

World Beer Lounge

8. un 9. septembrī no plkst. 14.30 līdz plkst. 17.30 uz Atvērtās skatuves kāps Latvijas bārmeņu federācijas prezidents Raitis Akerblūms un “Riga Food 2022” apmeklētājiem piedāvās nobaudīt vairāk nekā 25 pasaulē populārākās alus šķirnes, kā arī pastāstīs par alus un ēdienu saderības pamatprincipiem. Vēl “World Beer Lounge” varēs uzzināt mītus, nepatiesības par alu un savai gaumei atbilstošākā alus izvēli. Interesenti tiks aicināti piedalīties dažādos alus zināšanu konkursos!

Grāmatu prezentācijas

8. septembrī “Riga Food 2022” viesistabā plkst. 12.00 interesenti ir aicināti uz Baltijas labāko šefpavāru pavārgrāmatas “Baltic Chefs. The Cookbook” prezentāciju. Viesnīcas “Pullman Riga Old Town Hotel” šefpavārs un “Baltic Chefs” projekta autors Artūrs Arnicāns pagatavos kādu ēdienu no grāmatā iekļautajām receptēm un dalīsies stāstos par paveikto un nākotnes plāniem.

Vēl pirmajā izstādes dienā viesistabā norisināsies diskusija par bērnu ēdināšanu slimnīcā, kā arī tiks apskatīta veselīga uztura kustības “Ēstprieks” šovasar izdotā grāmata “Veselīga uztura ceļvedis ģimenei”. Varēsi uzzināt, kas ir veselīgs uzturs, kā to ieviest ģimenē un kā novērst dažādus ēšanas traucējumus.

Savukārt 9. septembrī plkst. 13.00 uz Atvērtās skatuves uzstāsies veselības zinātņu maģistre, uztura zinātniece un GAPS konsultante Silvija Ābele, kas aicinās bērnu uzvedību mainīt ar uzturu. Uztura zinātniece pastāstīs par zarnu mikrofloras nozīmi mūsu veselībai un kā to uzlabot ar “Black Stuff” un GAPS diētu. Interesenti varēs iepazīties ar grāmatu “Gremošanas trakta un psiholoģisko traucējumu sindroms”, kurā aprakstīta zarnu veselības un smadzeņu darbības savstarpējā saikne.

Programma profesionāļiem

Paralēli iepriekšminētajam izstādē notiks pasākumi profesionāļiem par aktualitātēm pārtikas nozarē. 9. septembrī plkst. 11.00 uzņēmēji un pārtikas nozares profesionāļi ir aicināti uz semināru “Inovatīvi un ilgtspējīgi risinājumi pārtikā un iepakojumā”, kurā stāstīs par atbalsta instrumentiem pārtikas uzņēmējiem, par auzu proteīna uzturvērtību un vērtīgo olbaltumvielu avotu – pākšaugiem.

Semināra noslēgumā būs diskusija par mūsdienu izaicinājumiem iepakojuma nozarē. Reģistrācija semināram šeit.

Vienlaikus konferenču zālē Nr. 3 norisināsies starptautiska kontaktbirža biznesa kontaktu dibināšanai. Šobrīd dalību kontaktbiržā ir pieteikuši 96 uzņēmēji no 21 valsts. Iepazīties ar reģistrēto dalībnieku interešu profiliem un piereģistrēt savu uzņēmumu var šeit.

Pievienojies un iegūsti jaunus kontaktus un zināšanas! Kontaktbiržu un semināru un organizē Latvijas Tehnoloģiskais centrs sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Latvijas Pārtikas federāciju.

Detalizētu "Riga Food 2022" pasākumu programmu skatiet šeit.

No lietišķiem kontaktiem līdz gastronomiskiem baudījumiem

No 8. līdz 10. septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks Baltijas nozīmīgākais pārtikas nozares notikums – izstāde “Riga Food 2022”, kas nozares profesionāļiem sniegs drošu vidi jauniem darījumiem, bet gardēžiem piedāvās iepazīt jaunas garšas. Jaunākās inovācijas, tehnoloģijas un aktualitātes pārtikas produktu un dzērienu ražošanā un pārstrādē Ķīpsalā prezentēs vairāk nekā 400 uzņēmumu no 25 valstīm. Izstādē būs 12 valstu – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Ukrainas, Itālijas, Spānijas, Uzbekistānas, Gruzijas, Kanādas, Malaizijas, Moldovas – nacionālie kopstendi.

Izstādes darba laiks:

8. un 9. septembrī no plkst. 10.00 līdz 18.00

10. septembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00