Noslēdzies fotokonkurss, ko leģendārais restorāns “Sēnīte” rīkoja kopā ar Inčukalna tautas namu, aicinot iesūti fotogrāfijas, kas saistītas ar atmiņām par šo restorānu. Viena no uzvarētājām iesūtījusi vairāk nekā 50 gadus vecu fotogrāfiju, aiz kuras slēpjas ļoti īpašs un aizkustinošs stāsts.

Vietnē “Facebook” lapā “Restorāns “Sēnīte”” publicēts ieraksts, kas uzbūris nostalģisku ainu no tālā 1968. gada: “Konkursa “Tavas spilgtākās restorāna “Sēnīte” fotoatmiņas” viena no uzvarētājām Līga Lakuča mums iesūtīja šādu foto – Dāmas ierodas uz palikšanu “Sēnītē” (Maija Stalidzāne (no labās) un Anda Kraukle). Fotogrāfija akcentē tā laika eleganci, izsmalcinātību un īpašo statusu, kas tolaik piemita restorānam.

Līgas abi vecāki kādreiz strādāja “Sēnītē”, tur iepazinās un vēlāk izveidoja ģimeni. Fotogrāfija, kurā redzama Līgas mamma Maija Stalidzāne (Goldberga) un viņas draudzene Anda Kraukle (abas strādāja “Sēnītē”), uzņemta restorāna darbības pirmsākumos– 1968. gadā. Sīkāku informāciju par šo foto gan vairs nav iespējams iegūt, jo Līgas vecāku mūsu vidū vairs nav.”

Fotogrāfijas autore stāsta: “Mani vecāki Maija Stalidzāne (dzim. Goldberga) un Arvīds Stalidzāns iepazinās ‘’Sēnītē’’, jo abi tur strādāja. Mamma bija pavāre, arī tēvs pavārs – kūpināja vistas un zušus. Kā stāstīja tēva brālis Jānis Stalidzāns, tēvs bijis pirmais, kas to uzsācis darīt. Vecāki vienmēr ar prieku atcerējās darbu “Sēnītē’’ kā brīnišķīgu darba vietu ar brīnišķīgiem kolēģiem. Tur noritēja gandrīz visa dzīve, pasākumi gan darbiniekiem, gan bērniem (eglītes).”



















Kā vēstījām, restorānu “Sēnīte” ar 1,5 hektāru zemesgabalu 2023.gadā iegādājies “Latvian Catering Company”, kas nodarbojas ar pilna servisa pasākumu organizēšanu. Uzņēmums pakāpeniski sācis restorāna atjaunošanu un teritorijas sakopšanas darbus, kas noritēs vairākās kārtās.

Uzņēmumā norāda,ka atjaunošanas darbu otrajā kārtā veicamie darbi ir saimniecisko telpu – virtuves, cehu un biroja – atjaunošana, ko iecerēts pabeigt līdz 2024.gada beigām, šīs telpas izmantojot uzņēmuma ražošanas vajadzībām. Trešajā kārtā notiks apmeklētājiem pieejamo telpu – restorāna un alus zāles – atjaunošana, kas plānota 2025.gadā.