Uzmanības “pārvilkšanas” sindroms: tā esot Meganas Mārklas viltība jau gadu gadiem. Šajās dienās izdevumā “Page Six” parādījās reta publikācija – it kā paparaci nobildēta fotogrāfija, kurā hercogiene redzama jau ar iespaidīgu grūtnieces vēderiņu, rokās nesot gadu veco viņas un prinča Harija dēliņu Ārčiju. Viss jau it kā būtu saprotami – slavenība uz ielas, turpat gadījušies paparaci, taču heiteri ir vienisprātis – dīvaini gan, ka fotogrāfija esot tik labā kvalitātē, turklāt tīklos tā parādījusies tieši dienu pirms Keitas Midltones un prinča Viljama jaunākā dēla, prinča Luisa trešās dzimšanas dienas.

Protams, neko nevar sacīt apgalvojuma formā un sakritības dzīvē noteikt katru mīļu brīdi. Tomēr hercogienes “pretinieki” pamatoti šauboties par to, ka fotogrāfija, kurā redzama Megana ar Ārčiju, esot “sakritība”.

Pregnant Meghan Markle, Archie seen for first time since Harry's US return https://t.co/elKNwHjw5b pic.twitter.com/6pQ4D4poqY

— Page Six (@PageSix) April 22, 2021