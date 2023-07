Publicitātes foto

Ventspilī norisināsies "Ghetto Games" aizraujošs festivāls: būs izklaides visai ģimenei







Jau pēc nedēļas – no 21. līdz 23. jūlijam norisināsies 11. starptautiskais ielu kultūras un sporta festivāls “Ghetto Games” Ventspilī! Šī gada festivālā sportisti no visas Eiropas sacentīsies ne tikai par naudas balvām, bet arī vērtīgiem punktiem, lai kvalificētos Olimpiskajām spēlēm Parīzē. Sportiskos notikumus papildinās gan skatītāju iemīļotas disciplīnas, piemēram, brīvrunu batls, gan jaunumi – šahbokss. Paralēli festivālā tiks piedāvātas aktivitātes un gastronomiskas baudas visai ģimenei.

Festivāls piektdienā aizsāksies ar skeitparka sporta veidu sacensībām – Latvijas Inline kausu un skeitborda sacensībām junioriem un sievietēm. Kā arī piektdien tiks atklāts pirmais “Ghetto Fight” cīņu festivāls, kas norisināsies divu dienu garumā uz diviem dažādiem cīņu ringiem. Par tradīciju kļuvušais Ghetto Games Brīvrunu batls piektdienas vakarā plkst. 20.00 oficiāli atklās festivālu ar labākajiem Latvijas brīvrunas meistariem un dalībniekiem arī no Ventspils.

Festivāla otrajā dienā turpināsim ar skeitparka sporta veida PRO grupu sacensībām skeitbordā, inline un BMX, kur paredzēta plašākā starptautiskā pārstāvniecība no visiem sporta veidiem, jo šīs disciplīnas dalībnieki cīnīsies par vērtīgiem punktiem Starptautiskās Riteņbraukšanas federācijas (UIC) rangā, kas dod iespēju tālāk kvalificēties Olimpiskajām spēlēm Parīzē 2024. gadā. “Ghetto Fight” cīņu festivāla otrajā dienā notiks atvērtais treniņš ar Eiropas K-1 čempionu Farrukh Gafurov visiem festivāla interesentiem, varēs baudīt šahboksa cīņas, kur dalībnieki ne tikai boksēsies, bet arī spēlēs šahu. Savukārt, jaunākie “Ghetto Fight” cīņu festivāla dalībnieki varēs piedalīties “Mazo stipro skrējienā”.

Festivāla noslēdzošajā dienā kā centrālais dienas notikums ir paredzēts augstākās raudzes basketbola turnīrs Ghetto Basket Baltijas līga 3×3 basketbolā ar spēcīgākajām 3×3 basketbola komandām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Komandas cīnīsies par ceļazīmi uz prestižo FIBA 3×3 Masters turnīru Lozannā, Šveicē. Skeitparkā visas dienas garumā norisināsies “Rideoo scooter” sacensības un lielajā laukumā “Ghetto Dance” sacensības hip-hop un All-styles kategorijās.

Festivālā visu trīs dienu garumā darbosies Ghetto Food festivāls, kā arī dažādas aktivitātes ģimenēm – dip dap sacensības, fingerborda meistarklases, galda hokeja meistardarbnīcas, piepūšamās atrakcijas, basketbola 3 punktu metienu stacija u.c. aktivitātes.

Ieeja skatītājiem ir BEZMAKSAS. Informācija par pasākuma norisi un programmu tiks papildināta, sekot jaunumiem var GGFEST Facebook un Ghetto Games sociālajos tīklos un tīmekļa vietnēs www.ggfest.com un www.ghetto.lv .

Festivāla programma:

21.jūlijs, PIEKTDIENA

Skeitparks

14:00 – 17:00 Latvijas Inline kauss (juniori un amatieri)

17:00 – 18:00 GGfest BMX PARK 2023 ( amatieri, U12)

18:00 – 20:00 Skeiborda sacensības Juniori un Ladies

20:00 – 21:00 Warm Ups visiem sporta veidiem

Skeitparka teritorija

14:00 – 22:00 Ghetto food festivāls

Lielais laukums

14:00- 19:30 Ghetto Fight

19:30- 20:00 Ringa pārbūve

20:00 – 22:00 Brīvrunu batls

14:00 – 23:00 Ghetto food festivāls

14:00 – 22:00 Atrakcijas bērniem un visai ģimenei

22.jūlijs, SESTDIENA

Skeitparks

09:00 – 10:00 warm ups visiem

10:00 – 14:00 Skeitborda sacensības AM un PRO

14:00 – 18:00 Inline sacensības Ladies un PRO-Open

18:00 – 21:30 BMX Park AM un PRO sacensības

Skeitparka teritorija

10:00 – 17:00 “Ghetto Games 2022” galda hokeja sacensības

11:00 – 17:00 Galda hokeja mini turnīri un meistarklases apmeklētājiem

10:00 – 22:00 Ghetto food festivāls

Lielais laukums

12:00 – 17:00 Ghetto Fight cīņas

17:00 – 18:00 Street workout freestyle šovs

17:00 – 22:00 Ghetto Fight cīņas

12:00 – 19:00 Ghetto Basket Baltijas līga

10:00 – 22:00 Ghetto food festivāls

10:00 – 22:00 Atrakcijas bērniem un visai ģimenei

Lielais prospekts

12:00 – 19:00 Ielu vingrošanas sacensības

12:00 – 19:00 Ghetto Basket 3 vs 3 turnīrs

12:00 – 19:00 Ghetto Football 3 vs 3 turnīrs

12:00 – 19:00 Ghetto Floorball 3 vs 3 turnīrs

23.jūlijs, SVĒTDIENA

Skeitparks

09:00 – 10:00 “Warm up” skeitparka sporta veidiem

10:00 – 18:30 “Rideoo scooter competition” ekstrēmo skrejriteņu sacensības

Skeitparka teritorija

10:00 – 18:00 Ghetto food festivāls

Lielais laukums

12:00 – 15:30 Ghetto Dance atlase- blakus centrālam ringam

15:30 – 16:30 Ghetto Tinderis

16:30 – 19:00 Ghetto Dance fināla raundi

12:00 – 18:00 Ghetto Basket Baltijas līga

10:00 – 19:00 Ghetto food festivāls

10:00- 19:00 Atrakcijas bērniem un visai ģimenei

Ghetto Games festivālu Ventspilī līdzfinansē Ventspils valstpilsētas pašvaldība.