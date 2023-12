FOTO: Ekrānuzņēmums no Instagram, Facebook video

FOTO, VIDEO. Kamēr Lembergs mājās veic “netīros darbus”, Rajecka atpūšas Francijā: kā pašmāju slavenības pavadījušas svētkus? Ieteikt







Ziemassvētkus katrs svin kā grib, kā māk, kāds cits – kā sanāk. Arī pašmāju slavenībām svētkos gājis raibi. Citi dalījušies ar skaistiem ģimenes portretiem, citi svētkus izvēlējušies pavadīt mazliet citādi. Ieskatāmies!

Premjerministre Evika Siliņa dalījusies ar ģimenes fotogrāfiju, kurā redzama tērpusies sarkanā Ziemassvētku džemperī, tāpat kā visi pārējie ģimenes locekļi. “Ziemassvētki mūsmājās! Priecīgus un sirdssiltus Pirmos Ziemassvētkus arī jūsmājās!” viņa norāda pie ieraksta.

“Sirdssiltus svētkus Jums no mūsu saimes. Gada skaistākajos svētkos gribas vēlēt katram lolot un novērtēt to savu drošības saliņu, kur gan priekus dalīt, gan grūtos brīžos patverties,” “Instagram” publicētajā ierakstā norāda TV personība Rūta Dvinska. Arī viņa svētkus pavadījusi kopā ar ģimeni.

Dziedātājs un TV personība Lauris Reiniks dalījies ne vien ar ģimenes foto, bet arī ar muzikālu ģimenes sveicienu svētkos.

Savukārt uzņēmēja un influencere Diāna Kubasova svētkos dalījusies ar mākslīgā intelekta ģenerētiem attēliem Ziemassvētku noskaņās un retoriski vaicā: “Kurš no tiem jums patīk vislabāk?”

Dziedātāja Olga Rajecka, kā noprotams pēc “Instagram” ieraksta, svētku brīvdienas pavada Francijā.

Bijušais Ventspils mērs Aivars Lembergs dalījies ar pavisam netradicionālu Ziemassvētku sveicienu. Viņš publicējis video, kurā redzams mazgājam katlu un ironiski sūdzoties, ka visus “netīros darbus” mājās dara viņš.

Dziedātājs Miks Dukurs saviem sekotājiem svētkos veltījis dziesmu.

Kolorītā TV šovu zvaigzne Magone Liedeskalna tikmēr gatavojusi Ziemassvētku pārsteigumus saviem trušiem.

Savukārt TV personība Dagmāra Legante svētkos veikusi īpašu rituālu. “Ko tu negribi vairs turpmāk savā dzīvē? Ko nevēlies? Ko vēlies atlaist no sevis prom? No kā gribētu atbrīvoties? Saka, ka saulgriežos, uz lapas rakstītās un sadedzinātās *nevēlamās lietas” sadeg arī no tavas dzīves… Kaut vai daļēji arī būtu labi… Ir saulgrieži un mūsu kamīnā sadeg mūsu nevēlamās lietas, emocijas, cilvēki, notikumi, sāpes, sajūtas, ārējā pasaules ietekme vai sajūta dziļi sirdī … Pat nezinu, kas kuram īsti tur deg, jo katrs no mums to visu izklāstīja uz lapas, saburzija un iemeta pats ugunī… Lai deg, lai izgaist, lai netraucē un neatgriežas….No kā vēlētos atbrīvoties tu?” viņa vaicā “Instagram” ierakstā.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Ziemassvētkos dalījies ar fotoattēliem no Mazsalacas.

Dziedātāja Aminata Ziemassvētkos nodevusies atpūtai un svētku našķiem.

Arī dziedātāja Liene Greifāne dalījusies ar ģimeniskiem fotoattēliem.

Dziedātājs un TV personība Markus Riva šos Ziemassvētkus pavadījis Ēģiptē.

