FOTO, VIDEO. Nopietnā pārkāpumā apsūdzēts pazīstamais mūziķis Ainars Mielavs

Nopietnā pārkāpumā apsūdzēts pazīstamais mūziķis Ainars Mielavs







Nepilnus četrus gadus pēc nodibinājuma “Rīgas Tūrisma attīstības birojs” (RTAB) vadības, toreizējo Rīgas domnieku Vitas Jermolovičas (GKR) un Maksima Tolstoja (“Saskaņa”) aizturēšanas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) lūdz abus apsūdzēt par krāpšanas atbalstīšanu.

Latvijas Televīzijas raidījums “De facto” svētdienas vakarā ziņo, ka KNAB uzskata, ka 280 tūkstoši eiro no pašvaldības izkrāpti, RTAB fiktīvi nodarbinot sešas personas. Raidījums vēsta, ka starp tām ir gan “Saskaņas” un “Gods kalpot Rīgai” (GKR) politiķu radi un palīgi, gan mūziķis Ainars Mielavs.

Raidījums noskaidrojis, ka vislielāko summu – apmēram 80 tūkstošus eiro – KNAB ieskatā nepamatoti saņēmusī Ksenija Zagorovska ciešāk ir saistīta ar partiju “Gods kalpot Rīgai” (GKR). Bijusī laikraksta “Čas” galvenā redaktore šobrīd ir Eiropas Parlamenta deputāta Andra Amerika (GKR) palīdze. Viņas tālrunis bija izslēgts, tāpēc raidījums pieļauj, ka Zagorovska gatavojas tiesvedībai, jo februāra sākumā noslēgusi ar vīru līgumu par visas mantas šķirtību, norāda raidījums.

Starp aizdomās turētajiem ir arī par projektu vadītāju RTAB strādājusī Darja Tiščenko. Pirms četriem gadiem, kad viņa bija “Saskaņas” Saeimas frakcijas deputāta Jāņa Ādamsona palīdze.

“De facto” zināms, ka KNAB lūdz apsūdzēt arī Rīgas domnieka un “Saskaņas” valdes locekļa Sandra Bergmaņa radus – sievu Nadeždu un māti Sandru. Pirms četriem gadiem Bergmanis apgalvojis, ka viņa radinieces RTAB strādājušas reāli, taču ko viņas darījušas, esot jāprasa pašām, jo “es nekontrolēju to, ko dara vai kur strādā mani radinieki”.

Bergmanis “De facto” rakstiski paziņoja, ka no publiskiem komentāriem par krimināllietu noteikti atturēšoties, jo ne viņam, ne “personām, kuras, iespējams, ir ierautas šajā procesā,” neesot par to nekādas informācijas.

Piektā sieviete, uz kuru šobrīd krīt KNAB aizdomas, ir Anželika Sergejeva, kas RTAB nostrādāja vismaz trīs gadus, bet mēnesi pirms aiziešanas no amata 2018.gada rudenī noziedoja “Saskaņai” 3000 eiro.

Raidījums noskaidrojis, ka sestā aizdomās turētā vārds saistībā ar RTAB iepriekš nebija izskanējis.

“De facto” norāda, ka šī persona ir mūziķis Ainars Mielavs, kurš, uzzinājis, ka jautājums ir par RTAB lietu, ko KNAB nodevis prokuratūrai, paziņoja, ka komentārus nesniegs.

Raidījums noskaidrojis, ka Mielavam kā valdes asistentam apmēram 1500 eiro mēnešalgu RTAB maksāja divus gadus – no 2012.līdz 2014.gada pavasarim. Pirms tam Mielavs divus gadus pēc kārtas – 2010.un 2011.gadā – uzstājās tā sauktās Uzvaras dienas svinībās pie šobrīd nojauktā monumenta Uzvaras parkā.

Pasākumus rīkoja ar “Saskaņu” un tās līderi, toreizējo Rīgas mēru Nilu Ušakovu cieši saistītā biedrība “9maijs.lv”.

Tagadējā “Saskaņas” līdzpriekšsēdētāja, bijusī Rīgas domes un Saeimas deputāte Regīna Ločmele pati bija RTAB valdes locekle no 2015.gada vidus līdz 2018.gada beigām. Par to, ka Mielavs bijis RTAB darbinieks, viņa esot uzzinājusi no “De facto”, Bergmaņa radinieces nepazīstot, taču par Zagorovsku un Tiščenko Ločmele esot pārliecināta, ka savas apmēram pusotru tūkstoti eiro lielās mēnešalgas abas bija pelnījušas.

Tagadējais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP) “De facto” apstiprināja, ka pašvaldība jau ir pieteikusies par cietušo RTAB lietā un vēlēsies piedzīt kompensāciju. Tāpat Staķis apgalvo, ka šobrīd fiktīvā nodarbinātība Rīgas domes struktūrās faktiski neesot iespējama.

Aģentūra LETA jau rakstīja, ka KNAB rosina sākt kriminālvajāšanu pret astoņām personām saistībā ar fiktīvu nodarbināšanu RTAB.

Šī nav vienīgā lieta, kas bija sākta saistībā ar RTAB. 2021.gadā, nesaskatot nozieguma pazīmes, prokuratūra izbeigusi iepriekš KNAB sākto kriminālprocesu pret bijušo Rīgas domes priekšsēdētāju Burovu, kā arī bijušajiem RTAB valdes locekļiem Ievu Lasmani un Jāni Jenzi, kā arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas toreizējam prezidentu Jāni Pinni.

2020.gada decembra sākumā Rīgas dome paziņoja, ka likvidēs RTAB, bet uz tā bāzes izveidos investīciju un tūrisma piesaistes aģentūru.

RTAB dibinātāji bija Rīgas dome, aviosabiedrība “airBaltic”, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija un Latvijas Tūrisma Aģentu asociācija. RTAB 70% pieder Rīgas domei, bet pārējiem partneriem katram pa 10%.

