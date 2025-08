Summer Sound 2025 pirmā diena

FOTO, VIDEO. Oriģinālākā biļete un pārsteidzošas atziņas no “Bolt” šofera! Ielūkojies, kā aizritējusi “Summer Sound 2025” pirmā dienā Ieteikt







Pēc aizraujošās pirmās dienas, "Summer Sound 2025" festivāls turpina pulcēt mūzikas un vasaras piedzīvojumu mīļotājus ar vēl vērienīgāku otro dienu. Programmā būs baudāmi gan jau iecienītu pašmāju mūziķu, gan starptautisku zvaigžņu, gan līdz šim nebijuši priekšnesumi. Starp tiem uz skatuvēm kāps pasaulē atpazīstamais Galantis (SE), harizmātiskais Daddy Was A Milk Man (LT), Dynoro (LT), unikālais muzikālais iestudējums – The Big Bad Hit Show, un vēl daudzi citi lieliski mākslinieki, nodrošinot plašu mūzikas spektru ikviena

gaumei.

Festivāla otrās dienas koncertu programmā uz Lielās skatuves būs dzirdami: Wiesulis & sangvn, Labvēlīgais Tips, The Big Bad Hit Show un Galantis (SE).

Uz hip hopa skatuves vakaru atklās VIŅA, un turpinās labākajās repa tradīcijas – Prusax, Sudrabu Sirds un Rolands če. Ballīte turpināsies ar Tomu Grēviņu.

“Summer Sound” festivāla Jūrmalas parka abas skatuves kā allaž bagātīgas ar dažādu žanru spilgtiem pārstāvjiem: Emilija, R.A.P., Pirmais Kurss, Daddy Was A Milkman (LT), Pienvedēja Piedzīvojumi, Rīta stienis, Athodi Brīnumzemē, Inokentijs Mārpls, Depustūtes un pārsteidzoša atgriešanās grupai – Zvani.

Otrās dienas "Klubs++" programmā būs dzirdama tikai izcila elektroniskā deju mūzika: Greta Margo (LT), Dj Minors (NL), Might Delete Later (NL), Linda Samsonova, Kris Novel, Fella (LT), Dynoro (LT), KATII, Keta.

Tikmēr pēc aizvadītas pirmās dienas, cilvēki sociālajos tīklos dalījušies savās sajūtās par šī gada festivālu. Netrūkst arī kritikas!