Kodolzemūdene. Attēlam ilustratīva nozīme Foto. © Paul Hennessy/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Kodolzemūdenes pie Krievijas robežas? Eksperts atklāj, cik vērā ņemams ir Trampa rīkojums Ieteikt







ASV prezidenta Donalda Trampa rīkojums izvietot divas kodolzemūdenes, reaģējot uz provokatīviem Krievijas Drošības padomes vadītāja vietnieka Dmitrija Medvedeva komentāriem, situāciju pasaulē nemainīs, aģentūrai LETA pauda politikas zinātnes doktors un ASV politikas vērotājs Mārtiņš Hiršs.

Reklāma Reklāma

“Tas, ka ASV pārvirza divas zemūdenes no savas milzīgās flotes, pilnīgi neko nemaina,” uzsvēra Hiršs.

Viņš norādīja, ka Tramps bieži izdod skaļus paziņojumus, kas mēdz būt emocionāli un pat radikāli, bet fundamentāli nekas nemainās ne ASV ārpolitikā, ne iekšpolitikā.

Pēc Hirša teiktā, Tramps bieži vien “talking the talk not walking the walk” jeb runā, bet nerīkojas, tādēļ par nopietniem kodoldraudiem no ASV puses nebūtu jāsatraucas. “Jau šobrīd kaut kur Klusajā okeānā noteikti ir ASV zemūdenes netālu no Krievijas robežas,” sacīja viņš.

Vienlaikus Hiršs atzina, ka pēdējās nedēļās Tramps ir kļuvis kritiskāks pret Krieviju un Kremli, jo sapratis, ka Krievija nav gatava sadarboties.

Arī Krievija draudējusi ar kodolieročiem jau kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma, bet tas vairāk domāts emociju uzjundīšanai. “Abas valstis var viena otru iznīcināt, tas nekur nav pazudis, bet kodolkarš starp pusēm nebūs,” pauda Hiršs.

Viņš norādīja, ka daudzi Krievijas līderu radi dzīvo Rietumos, kas arī ietekmē to, kādēļ Krievija neizmantos kodolieročus.

Jau vēstīts, ka Tramps piektdien, 1.augustā, paziņoja, ka devis rīkojumu izvietot divas kodolzemūdenes, reaģējot uz Medvedeva komentāriem.

“Pamatojoties uz bijušā Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedeva ārkārtīgi provokatīvajiem izteikumiem, esmu devis rīkojumu izvietot divas kodolzemūdenes attiecīgajos reģionos gadījumam, ja šie muļķīgie un provokatīvie izteikumi būtu kaut kas vairāk,” Tramps pavēstīja savā platformā “Truth Social”.

“Vārdi ir ļoti svarīgi, un bieži vien tie var radīt neparedzētas sekas, es ceru, ka šis nebūs viens no šādiem gadījumiem,” norādīja Tramps.

Tramps neteica, vai viņš ir domājis kodolzemūdenes vai ar kodolieročiem apbruņotas zemūdenes. Viņš arī neatklāja to atrašanās vietas, kuras ASV armija tur slepenībā.

Reklāma Reklāma

Medvedevs asi kritizēja Trampa draudus par jaunām sankcijām pret Krieviju saistībā ar kara turpināšanos Ukrainā.

Apsūdzot Trampu “ultimātu spēlē”, viņš platformā “X” rakstīja, ka Trampam “vajadzētu atcerēties”, ka Krievija ir milzīgs spēks.

Iepriekš Tramps brīdināja Medvedevu sekot līdzi saviem vārdiem, šādi reaģējot uz Krievijas eksprezidenta pēdējā laika aktivitātēm sociālajos tīklos.