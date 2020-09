Publicitātes foto

Zane Dzene, “Nedēļa Kabatā”, AS “Latvijas Mediji”.

Franču granddāma Izabella Ipēra kinoteātros atgriežas ar komēdiju “Dīlere”, kurā iejutusies narkotirgones lomā.

Annelores Kaires patiesu notikumu iedvesmotais romāns “Krustmāte” grāmatnīcu plauktos nonāca pirms trīs gadiem, un tas gan tika godalgots, gan pievērsa kinematogrāfistu uzmanību. Režisora amatā apstiprinātais Žans Pols Salomē ir arī scenārija līdzautors, bet galvenā zvaigzne – Izabella Ipēra, kurai ticis tas gods iejusties Pasiences Portefū lomā.

Pasience jau gadiem nespēj tikt galā ar saviem rēķiniem, taču tas nenozīmē, ka viņa laiku pa laikam neatļaujas ekstravagantus pirkumus. Viņa strādā Parīzes policijā, kur ir tulks no franču uz arābu valodu un otrādi, un šobrīd Pasiences uzmanība dienu un nakti pievērsta kādai īpašai lietai, kam veltīta daudzu policistu uzmanība – arī Filipa, kurš nesen iecelts par priekšnieku un izrāda viņai nepārprotamu uzmanību. Kādā no narkotiku pārvadātāju kurjera sarunām sapratusi, ka pie stūres sēž puisis, kura māte strādā senioru namā, kur atrodas viņas māte, Pasience nolemj viņam izlīdzēt. Tas nav altruistisks gājiens, bet gan apzināti centieni mainīt pašas dzīvi – kad puisi bez vērtīgās kravas arestē policija, viņa uz pašas galvu uzsāk narkotiku uzmeklēšanu un jau drīz kļūst par nopietnu spēlētāju pilsētas ielās. To, ka policija ir uz pēdām kādai līdz šim šajā biznesā nezināmai marokānietei, viņa uzzina no saviem kolēģiem, tāpēc, izmantodama dažādus viltus gājienus, vienmēr ir viņiem priekšā. Taču tad pienāk diena, kad izšķirsies gan viņas liktenis, gan iespējamās tālākās attiecības ar Filipu.

“Dīlere” ir izklaidējoša komēdija bez smalkumiem un pārsteigumiem un nemaz nepretendē uz augstās mākslas plauktu, un, šķiet, tieši ar šādu attieksmi tās spraigajos notikumos darbojas viena no šā brīža visvairāk godalgotajām Eiropas kino granddāmām Izabella Ipēra, kuras varones brīvā arābu valoda gan ir fonētiski apgūta teksta atkārtošana. Mainot tēlus, kuri atšķiras ne tikai pēc grima, bet arī izturēšanās, viņa amizējas ar stereotipiem. Kā norāda par filmu šobrīd pieejamā informācija, “Dīlere” no šīs nedēļas startē arī Francijas kinoteātros, kā arī iekļūs daudzu valstu repertuārā, un I. Ipēras vārds ir garantija gan kvalitātei, gan arī ienākumiem, kas, protams, nevar būt tik vērienīgi kā pirmspandēmijas laikā. Bet tas nu ir skaidrs teju jebkurā jomā.

“Dīlere”/”La daronne”/”Mama Weed”

Francija, 2020

Režisors: Žans-Pols Salomē

Lomās: Izabella Ipēra, Ipolits Žirardo, Liliāna Rovere

Kinoteātros no 11. septembra

Filmas treileris: