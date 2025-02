Foto. pexels.com/Amanda Martin

"Freš fišiņ!?" 12 padomi, kā zināt, vai zivtiņa un jūras veltes ir svaigas vai sabojājušās?







Jūras veltes un zivis ir svarīga veselīga uztura sastāvdaļa, taču tikai tad, ja tās ir svaigas. Sabojātu zivju vai jūras velšu lietošana uzturā var būt kaitīga veselībai.

Vai esat iegādājies jūras veltes, bet vēl neesat to paspējis ēst? Vai arī jūsu ledusskapī ir atlikušas jūras veltes un vēlaties uzzināt, vai joprojām ir droši tās atsildīt? Izmantojot šos padomus, uzzināsit, vai šo ēdienu joprojām varat ēst.

Zivis ir diezgan grūta, ja runa ir par to derīguma termiņu. Zivis var ilgt no divām dienām līdz dažiem mēnešiem. Mēs zinām, ļoti mulsinoši! Bet tas viss ir atkarīgs no jūsu zivju stāvokļa. Neatkarīgi no tā, vai tā ir vārīta, saldēta, svaiga utt. Pirmā lieta, kas jāpārbauda svaigās zivīs, ir smarža. Saskaņā ar Lyf Gildersleeve teikto, svaigai zivij vajadzētu smaržot “tīri” un “okeāniski”. Tā acīm jābūt skaidrām, un mīkstumam jābūt gaišam un spīdīgam.

Dodieties uz nākamo lapu, lai uzzinātu vairāk par to, vai iegādātās jūras veltes joprojām ir drošas lietošanai uzturā!

Tādā veidā jūs zināt, vai jūsu jūras veltes ir sabojājušās