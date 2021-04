Purvciemā nošauts cilvēks

Futbola aģenta Bezzubova slepkavība Purvciemā: Valsts policija komentē līdz šim zināmo







Papildināts plkst.18.18.

Futbola aģenta Romāna Bezzubova nogalināšana varētu būt pasūtījuma slepkavība, kas saistīta ar cietušā profesionālo darbību, pieļauj izmeklētāji, vienlaikus uzsverot, ka Valsts policija izmeklē arī citas versijas.

Neminot cietušā identitāti, VP priekšnieks Armands Ruks trešdienas pēcpusdienā žurnālistiem pastāstīja, ka plašāk policijas izvirzīto versiju skaitu un saturu neatklāšot, taču tiek pārbaudītas versijas par pasūtījuma slepkavību un cietušā profesionālo darbību.

Ruks atklāja, ka slepkavībā varētu būt iesaistītas vismaz trīs personas, kuras uz Buzzubovu raidīja automātisko ieroci, kurš no sākuma tika smagi ievainots, taču spēja turpināt ceļu, radot sadursmi ar noziedznieku automašīnu, bet pēcāk Buzzubovs gāja bojā.

Viņš norādīja, ka ap plkst.7.50 tika saņemta informācija par slepkavību, bet jau plkst.8.03 tika izsludināta policijas koordinēta darbība, proti, rajona bloķēšana, noziedznieku pārtveršanā iesaistot visus Rīgas reģiona policijas darbiniekus.

“Visā Latvijas teritorijā pašlaik darbojas tūkstošiem VP darbinieku – daudzi tika izsaukti arī no atvaļinājuma,” sacīja VP priekšnieks, uzsverot, ka pie slepkavības izmeklēšanas strādā labākie kriminālistikas eksperti ar policijas rīcībā esošajiem lietišķiem pierādījumiem.

Ruks uzsvēra, ka pašlaik jau ir nopratināti liecinieki, kā arī saņemts liels video apjoms no videoreģistrātoriem, kurus iedzīvotāji aktīvi sūta.

Viņš atklāja, ka tiek strādāts arī pie versijas, ka slepkavas nav bijuši vietējie Latvijas iedzīvotāji, bet gan ārzemnieki.

Tā nav vienīgā versija, taču Ruks apliecināja, ka šī slepkavība nav saistīta ar pagājušajā nedēļā izdarīto noziegumu, kad Stopiņu pusē maskoti vīrieši uzbrukumā izmantojuši asaru gāzi un nolaupījuši lielu naudas summu.

Ruks izteicās, ka viņu uztrauc slepkavības metode, proti, izmantojot automātisko ieroci, turklāt lielā mērā riska zonā bija arī cilvēki, kuri varēja nejauši pagadīties slepkavu ceļā. Viņš uzsvēra, ka Latvijā ir jāveicina tāda droša vide, kurā slepkavām uzdarboties nebūtu ērti no nozieguma pastrādāšanas perspektīvas.

Viņš sacīja, ka videonovērošanas tīkls varētu būt viens no efektīvākajām preventīvām metodēm, un viņš ļaus atklāt noziegumu daudz operatīvāk slepkavība tika izdarīta iedzīvotājiem bīstamā vietā un tas rada satraukumu.

“Šāda veida noziegumu kontekstā, sadarbojamies arī ar Krievijas dienestiem,” uzsvēra Ruks.

Ruks plašāk nekomentēja, vai uzbrucēju izmantotā automašīna “BMW X5” ir tas pats spēkrats, kas nesen nozagts Limbažu novadā. Slepkavības izmeklēšanā tiekot pārbaudīta visa pieejamā informācija, tostarp par auto, kas izsludināti meklēšanā.

Jau ziņots, ka uzbrukums Bezzubovam notika trešdienas rītā Purvciemā brīdī, kad viņš vēlējās izbraukt uz Gunāra Astras ielu.

Uzbrucēji pārvietojušies ar melnas krāsas “BMW X5” markas automašīnu ar tonētiem aizmugurējiem stikliem. Automašīnai ir bojāts labais sāns.

Mašīnai, iespējams, var būt mainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, tajā skaitā arī Krievijas federācijas numurzīmes, norādīja Valsts policijā.

Aģentūras LETA rīcībā esošajā videonovērošanas kameru ierakstā redzams, ka uzbrukums norisinājies aptuveni 20 sekundes. Brīdī, kad Bezzubova “Volkswagen Touareg” no sānielas vēlējās nokļūt uz Gunāra Astras ielu, ceļu viņam nobloķējis minētais “BMW X5”. No uzbrucēju auto raidīti šāvieni un Bezzubovs centies “BMW X5” taranēt no sāniem. Pēc tam abas automašīnas aizbraukušas no kameru redzamības lauka.

