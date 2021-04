Foto: Lita Krone/LETA

“Uzbrukums bija negaidīts!” Policija atklāj sīkākas detaļas par notikušo laupīšanu pie veikala “Ikea” Ieteikt 6







Trešdienas vakarā Stopiņu pusē, teritorijā starp lielveikaliem “Ikea” un “Sāga” paveiktajā laupīšanā, izmantota asaru gāze un cietušajam nav nodarīti nopietni miesas bojājumi.

Saskaņā ar Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas un VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieka Kaspara Brieža šodien sniegto informāciju, vakar ap plkst.16.30 policijā saņemta informācija, ka teritorijā starp lielveikaliem trīs melnās drēbēs un melnās maskās ģērbušies vīrieši uzbrukuši automašīnai, kurā atradies kāds vīrietis.

Automašīnai izsisti stikli un, izmantojot asaru gāzi, no salona paņemtas ievērojamas materiālās vērtības, tostarp liela naudas summa, kuras apmērs vēl tiek precizēts.

Pārējās nolaupītās materiālās vērtības policijā neminēja.

Cietušajam nodarītie miesas bojājumi nav bijuši tik nopietni, lai vērstos pēc mediķu palīdzības.

Saskaņā ar Brieža teikto, aplaupīto auto “tīri definējot” nevar nosaukt par speciālo inkasācijas spēkratu.

“Kādas firmas darbinieks nejauši pildīja inkasenta funkcijas. Auto nav saistīts ar lielveikalu darbu. Tur ir atsevišķi uzņēmēji,” norādīja Briedis.

Informāciju par to, ka uzbrukumā izmantoti šaujamieroči, policija kategoriski noraida. Briedis neatklāja, kādā valodā uzbrucēji sazinājušies.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka uzbrucēji pēc nozieguma ātri devušies prom un pārvietojušies ar “Audi A4” vai “Audi A6” automašīnu tumši zilā vai melnā krāsā.

Saņemot informāciju par noziedzīgo nodarījumu, uzreiz sākta izmeklēšana un veiktas neatliekamās izmeklēšanas darbības. Policija visā Latvijā pastiprināja autotransporta kontroli, iesaistot plašus spēkus arī no patruļpolicijas un ceļu policijas struktūrvienībām.

Patlaban iespējamie vainīgie vēl nav aizturēti, bet likumsargu rīcībā ir iegūta izmeklēšanai nozīmīga informācija.

Patlaban vēl nevarot pateikt, vai laupīšana bijusi spontāna vai plānota. Katrā ziņā uzbrukums bija negaidīts, norādīja Briedis.

Policija izmeklēšanā turpina skaidrot, kāpēc nolaupītās vērtības pārvadātas konkrētajā veidā.

Briedis vienlaikus piebilda, ka automašīnas vadītājs nav saistīts ar noziedzīgajām aprindām.

Rīgas reģionā šogad šāda veida noziegumi nav bijuši, taču līdzīgs gadījums reģistrēts 2019.gadā. Šis noziegums ticis atklāts.

Izmeklējot notikušo noziedzīgo nodarījumu, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde lūdz atsaukties tos autovadītājus, kuru rīcībā ir videoieraksti no automašīnu video reģistratoriem no 7.aprīļa plkst.16.20 līdz 17.30 un kuri norādītajā laikā posmā pārvietojās teritorijā Juglas ielas tuvumā teritorijā no “Ikea” līdz Brīvības gatvei.

Ikvienu, kura rīcībā varētu būt izmeklēšanā noderīga informācija, policija lūdz sazināties pa e-pastu “krpinfo@riga.vp.gov.lv”. Uz šo e-pastu var nosūtīt arī informāciju par videofaila atrašanās vietu. Anonimitāte tikšot garantēta.

“Ikea” pārstāvji šodien uzsvēra, ka nevar sniegt komentāru, jo uzņēmums nav iesaistīts notikušajā negadījumā – tas esot norisinājies tirdzniecības centra “Sāga” stāvlaukumā.

Tirdzniecības centra “Sāga” pārstāvji komentārus aģentūrai LETA pagaidām nav snieguši.