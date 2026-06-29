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Gudras saimnieces jau sen atteikušās no šīm pannām: ko izvēlēties, lai neindētu paši sevi 8

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Mājas Sadzīve

Izvēloties virtuves traukus, svarīga nav tikai cena vai dizains. Materiāls, no kura panna, katls vai cepamtrauks ir izgatavots, var ietekmēt gan ēdiena kvalitāti, gan veselību. Daži pārklājumi augstā temperatūrā var izdalīt nevēlamas vielas, tāpēc arvien vairāk cilvēku izvēlas drošākas un ilgtspējīgākas alternatīvas.

Kāpēc trauku materiālam ir nozīme?

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Veselīgākai gatavošanai ieteicams izvēlēties traukus no nerūsējošā tērauda, čuguna, oglekļa tērauda, stikla vai kvalitatīvas keramikas. Šie materiāli pareizi lietojot neizdala pārtikā kaitīgas vielas un var kalpot gadiem.

Savukārt ar tradicionālajiem nepiedegošajiem pārklājumiem jābūt piesardzīgiem. Dažos no tiem var būt PFAS un PTFE vielas, kas pārkaršanas gadījumā var radīt nevēlamus izgarojumus vai laika gaitā nonākt vidē.

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