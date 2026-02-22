Jums būs nepieciešamas tikai divas sastāvdaļas – vienkāršs triks, kas palīdzēs iztīrīt piedegušas pannas 0
Pat visrūpīgākās saimnieces dažkārt sastopas ar situāciju, kad mīļākā panna pēkšņi zaudē savu izskatu. Uz tās parādās brūni traipi, un vieglais piedegums pārvēršas par noturīgu kārtiņu, ko neizdodas notīrīt ne ar sūkli, ne ar parastajiem mazgāšanas līdzekļiem.
Īpaši labi šo problēmu pazīst tie, kuri joprojām izmanto vecas pannas, kas mantotas no vecāku vai pat vecvecāku laikiem. Tomēr izrādās, ka pat tādu virtuves veterānu ir iespējams atjaunot, un tam nepieciešamas tikai divas sastāvdaļas – citrons un ūdens.
Piedegušie brūnie traipi uz pannas parasti rodas no piedeguša tauku kārtiņas, cieta ūdens nogulsnēm vai metāla pārkaršanas. Speciālisti norāda, ka šādi traipi nav bīstami, taču vizuāli pannas izskats var būt ļoti nepatīkams. Viņi iesaka, nevis uzreiz izmest pannu ātrā un nopirkt vietā jaunu, bet dot tai otro iespēju, izmantojot citronu.
Kas jādara, lai atgūtu pannas nevainojamo izskatu
Pannu liek uz plīts, citronu pārgriež uz pusēm un citrona sulu iespiež tieši pannā. Citrona sulai pievieno nelielu daudzumu karsta ūdens, aptuveni 1 līdz 2 glāzes.
Tālāk liek pannu uz uguns un ļauj šim ūdens un citrona maisījumam uz nelielas uguns sākt vārīties. Kad maisījums sāk burbuļot, ieteicams ar koka karoti uzmanīgi nokasīt no pannas piedegušo kārtiņu. Pēc tam vienkārši izlejiet citronūdeni un noskalojiet pannu ar ierasto mazgāšanas līdzekli.
Rezultāts ir iespaidīgs – brūnie traipi burtiski pazūd, un pannas virsma atgūst savu spīdumu. Viss pateicoties citronu sulas skābei, kas efektīvi šķīdina piekaltušos taukus un netīrumus.