Gunārs Nāgels Foto: Timurs Subhankulovs

Gunārs Nāgels, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ko ir svarīgi zināt? Un kas to noteiks? Pirms daudziem gadiem, populāru TV ziņu raidījumu Austrālijā sludināja ar dziesmiņu “Es zinu visu, kas man būtu jāzin, jo Braians man tā pateica”. (“I know every­thing I need to know, because Brian told me so.”)

Austrālijas komerciālo televīziju ziņās bija raksturīgi, ka līdzās nedaudziem nopietniem stāstiem, starp kuriem bija ļoti minimāli kaut kas no ārzemēm, parasti bija “sirdi iesildošs” sižets par aizklīdušu un atkal atrastu sunīti vai kaut ko tamlīdzīgu.

Mums tagad ir tik daudz iespēju uzzināt, kas notiek pasaulē, ka varētu pavadīt visu dienu, skatot ziņu avotus internetā, televīzijā, klausoties radio. Un kur vēl drukātās avīzes. Protams, to nedarīsim un apgūsim tikai mazu daļiņu no pilnīgā stāsta.

Izvēloties mums tīkamos ziņu avotus, mēs līdz ar to arī izvēlamies savu “Braianu” (vai “Braianus”), kurš izfiltrē ziņas pēc savas saprašanas.

Diemžēl daudzi sev izvēlas tikai ļoti tendenciozus ziņu apkopotājus – “Braianus”. Bet, kas vienam ir tendenciozs, otram ir svētā patiesība.

Visā pasaulē notiek tik daudzas lietas, ka nav iespējams par visām ziņot, pat visobjektīvākam “Braianam”.

Neizbēgami, daudzi svarīgi stāsti netiks stāstīti. Faktiski – lielākā daļa netiks stāstīti.

Lai bīdītu kādu stāstu saulītē, ir bieži pamatīgi jāpiestrādā preses konsultantiem un sabiedrisko attiecību ekspertiem.

Bet dažreiz ir stāsti, kuri, piemēram, ASV ir ārkārtīgi zīmīgi, bet Latvijā tikpat kā nav redzami.

Nedēļā, kad varējām lasīt par lauvu, kas Austrālijas zvērudārzā sakoda savu kopēju, bija grūti atrast ziņas par incidentu Mineapolisā ASV, kur policista rīcības dēļ nomira afroamerikāņu vīrietis.

Apcietinātais vīrietis gulēja uz ielas, un policists ar celi spieda viņam kaklu – vēl arī tad, kad vīrietis sūdzējās, ka nevar elpot, un lūdzās, lai viņu nenogalinātu.

Arī tad, kad vairs nebija sajūtams pulss, policists turpināja spiest ar celi. Incidentu filmēja garāmgājēji, un tas ātri kļuva par lielākajām ziņām ASV.

Vīrieša nāve izraisīja plašus protestus vairāk nekā 30 ASV pilsētās. Veikali tika dedzināti un izlaupīti, mašīnas dedzinātas.

Prezidents Tramps piedraudēja lietot vardarbību pret protestētājiem pie Baltā nama, ja tie ielauztos cauri sētai.

Tikai pēc dažām dienām Latvijas mediji sāka tam pievērst uzmanību. Kurš “Braians” bija sākumā izvēlējies, ka lauva svarīgāka par mirušo vīrieti un protestiem ASV?

Un kas notika ar oriģinālo “Brainu” – Brian Naylor? Viņš kopā ar sievu gāja bojā lielajos meža ugunsgrēkos pie Melburnas 2009. gada februārī.