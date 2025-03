Guntars Račs dažādos laikos

Guntars Račs svin apaļu jubileju un izziņo jubilejas koncerttūri Ieteikt







Šodien, 25.martā, 60 gadu jubileju svin mūziķis, dzejnieks un mūzikas izdevējs Guntars Račs. Pirmais viņa jubilejas koncerts, kas jau šīs nedēļas beigās notiks Liepājā, koncertzālē “Lielais dzintars”, gan ir izpārdots, taču rudenī gaidāma plašāka koncerttūre “Lecam pa vecam, jo nekur nav tik labi kā mājās”.

Reklāma Reklāma

Jubilejas koncertos skanēs tikai un vienīgi kopīgi ar Maestro Raimondu Paulu radītās dziesmas, no kurām daudzas jau kļuvušas par sava žanra klasiku un dēvējamas gandrīz vai par mūsdienu tautasdziesmām: “Lecam pa vecam”, “Raudāja māte”, “Cāļus skaita rudenī”, “Nekur nav tik labi kā mājās”, “Kūko, kūko, dzeguzīte”, “Tikai nesaki nevienam”, “Lakstīgala”, “Sudraba pulkstenīt’s”, ”Rasa”, “Šūpoles”, “Es tevi gaidīšu”, “Anniņa vanniņā”, “Kapteinis Reinis”, “Es šonakt sēdēšu uz jumta” un daudzas citas no Paula un Rača dziesmu albumiem “Lecam pa vecam” un “Nekur nav tik labi kā mājās”; skanēs arī vairākas jaunas dziesmas. To izpildīšana uzticēta dziedātājiem Ancei Krauzei un Normundam Rutulim; plānots, ka vairākos koncertos piedalīsies arī dziedātāja Marija Naumova. Koncertu kuplinās arī bērnu vokālais ansamblis “Dzeguzīte” un jaunā latviešu kantrīmūzikas zvaigzne Edvards Strazdiņš. Paredzēts, ka koncertos piedalīsies īpaši un iepriekš neizziņoti viesi.

Par pavadījumu koncertos gādās instrumentālā grupa, kā arī pats jubilārs. Savukārt pēc koncerta būs iespēja tikt pie Guntara Rača autogrāfa un nofotografēties kopā ar viņu. Tāpat koncertu norises vietās būs pieejamas viņa dzejoļu grāmatas “365”, CD un vinila plates, nošu grāmatas, jaunā autobiogrāfiskā grāmata “Trakais”, kā arī Raimonda Paula 500 dziesmu vārdu grāmata.

Guntara Rača jubilejas koncerti notiks:

10.oktobrī plkst.19 Kultūras centrā “Ulbrokas pērle”

11.oktobrīplkst.19 Kultūras centrā “Siguldas devons”

12.oktobrī plkst.16 Ventspils teātra namā “Jūras vārti”

18.oktobrī plkst.18 Latgales vēstniecībā GORS

26.oktobrī plkst.16 Jelgavas Kultūras namā

31.oktobrī plkst.19 Slampes Kultūras pilī

7.novembrī plkst.19 Valmieras Kultūras centrā

16.novembrī plkst.16 Koncertzālē “Cēsis”

23.novembrī plkst.16 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”

30.npvembrī plkst.16 VEF Kultūras pilī

Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.