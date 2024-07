Horens Stalbe: Jauniešus vienmēr mēģinu brīdināt, ka māksla ir smaga un nežēlīga Ieteikt







“Kad tiekos ar jauniešiem un viņi man jautā par mākslas izpausmēm un mākslas profesijām, es vienmēr mēģinu viņus brīdināt, ka tas ir smagi un nežēlīgi. Nežēlīgāk nekā sportā,” diskusijā par izglītību TV24 raidījumā “Preses klubs” viedokli izsaka multimākslinieks Horens Stalbe.

“Ņemot vērā to, ka lielākā daļa mākslinieku ir emocionāli, tad, kā es mēdzu teikt – jums ir jārēķinās ar to, ka jums ne tikai aplaudēs, bet jums arī svilps, jārēķinās ar to, ka sociālajos tīklos par jums rakstīs tādas lietas, ka uzzināsiet lietas, ko nekad mūžā neesat zinājuši par sevi. Lai kaut ko sasniegtu mākslā, ir jāuzaudzē milzīgi bieza āda, lai būtu stipri pret apkārtējo pasauli un apkārtējo viedokli, lai varētu attīstīties savā mākslas virzienā,” skaidro mākslinieks.

"Turpretī, es domāju, ka inženierzinātnēs vai matemātikā, ja esi savā lauciņā un esi spēcīgs, tur nekas tevi neapdraud, citi nesmejas: "O, paskaties, kāds šitam rokraksts!" Turpretī mūzikā vai glezniecībā, vai dejā tavs individuālais rokraksts ir ļoti svarīgs," piebilst Stalbe.





























