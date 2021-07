Foto: Shutterstock

Zvaigznes mudina uz piedzīvojumiem un izbaudīt visu, ko dzīve spēj dot! Horoskopi no 26. jūlija līdz 1. augustam Ieteikt







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Zvaigznes veicina aktīvu darbošanos, taču tā ne tik daudz vērsta uz savu mērķu sasniegšanu, kā savu darbu, domu un arī apkārtnes sakārtošanu. Jāizvairās tomēr no pārliekas nerēķināšanās ar citu domām un vēlmēm.

Vērsis

Atvaļinājumā esošie šīs zīmes pārstāvji cenšas baudīt dzīvi, patikt sev un citiem, un viņiem tas arī lielākoties izdodas. Tomēr jāatceras, ka pārlieka dzīves baudīšana iztukšo maku, bet svarīgāk par patikšanu citiem ir patikt pašam sev.

Dvīņi

Lielākoties viņi cenšas turēties pie tā, kas viņiem jau ir, ievērot visas normas un noteikumus. Atvaļinājumā esošajiem vislabāk atpūsties pēc iespējas mierīgāk un ne pārāk izkāpjot no savas komforta zonas, bet darbā esošajiem – pēc iespējas pabeigt visu jau iesākto.

Vēzis

Viņš seko savam sapnim un, domājams, tam arī pietuvosies. Tomēr sasniegt galarezultātu šonedēļ nez vai izdosies, un cenšanās to paveikt par katru cenu var novest pat pie spēku izsīkuma un veselības problēmām. Ikdienas problēmas risināsies sekmīgi.

Lauva

Jaunas idejas, mērķi, nodomi. Atvaļinājumā esošajiem Lauvām piemērots brīdis uzzināt ko jaunu, iespējams, pat doties kādā ceļojumā. Darbā vēl vai jau iejūgtajiem Lauvām gan zvaigznes vairāk sola rutīnu, ar ko viņi nav pārāk apmierināti…

Jaunava

Viņas beidzot grib atsvabināties no visiem ierobežojumiem un darīt to, kas pašām tīk – turklāt no visas sirds. Atvaļinājumā esošajām šīs zīmes pārstāvēm gan jābaidās tikai no pārliekas izšķērdības un iekulšanās kādā skandālā.

Svari

Arī viņi negrib pakļauties noteikumiem, vismaz nerakstītajiem, bet darīt, kā viņiem pašiem tīk. Ja vien atkāpes no vispārpieņemtā nav pārāk kliedzošas, tas viņiem, iespējams, tiks piedots. No naudas lietām šobrīd gan labāk turēties tālāk.

Skorpions

Zvaigznes mudina uz piedzīvojumiem un izbaudīt visu, ko dzīve spēj dot, nerēķinoties gandrīz ne ar ko. Līdz zināmai robežai tas varbūt pat reizēm ir noderīgi, tomēr jāuzmanās, lai perioda beigās nepaliktu pie sasistas siles.

Strēlnieks

Un pat viņam ir apnicis vienmēr darīt visu tā, kā ir pareizi, un viņš grib darīt tā, kā pašam tīk. Ja vien viņš pašreiz nav iejūgts darba pienākumos un viņa iegribas neprasa dzīvot pāri saviem līdzekļiem, varbūt lai tā arī notiek.

Mežāzis

Joprojām rutīnas darbiem labvēlīgs laiks. Sākt ko jaunu gan nebūs viegli, un cenšanās to darīt par katru cenu var novest pie pārpūles. Zvaigznes veicina pārlieku turēšanos pie saviem uzskatiem un iesaistīšanos strīdos ar citādi domājošiem.

Ūdensvīrs

Arī viņam labvēlīgs laiks rutīnas darbiem un šonedēļ nevajadzētu pārlieku censties sākt ko jaunu. Šonedēļ pabeigtie darbi toties izpelnīsies sabiedrības atzinību un tiks arī pienācīgi atalgoti.

Zivis

Atvaļinājumā esošajām Zivīm labvēlīgs laiks ja ne gluži paskatīties uz citiem, tad sevi parādīt gan. Spēja atstāt iespaidu lielāka nekā citkārt. Pārspīlēt gan nevajadzētu – var kļūt smieklīgas. Darbā vēl esošajām – nepārvērtēt savas spējas!