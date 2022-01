Foto: Shutterstock

Lai paveiktu nodomāto, nāksies koncentrēties tikai uz to, no daudz kā atteikties! Horoskopi no 31.janvāra līdz 6.februārim Ieteikt







Auns

Viņš vēlas paveikt daudz. Lielākoties tas arī izdodas, un perioda beigās ar paveikto viņš varēs būt apmierināts. Vienīgā nelaime – no visa viņš cenšas iegūt tikai praktisko labumu, tādēļ “augstākās sfēras” šobrīd varētu būt nesasniedzamas.

Vērsis

Viņš grib darīt visu saskaņā ar pašām jaunākajām atziņām un jaunākajām tehnoloģijām, un tas saskan arī ar apkārt esošo noskaņojumu un vēlmēm. Būtu gan labi, ja viņš tomēr ņemtu vērā arī pagātnes pieredzi.

Dvīņi

Viņu plāni un nodomi šonedēļ rod apkārtējo atbalstu un arī paši ir pietiekami izveicīgi, lai tos koriģētu atbilstoši mainīgajai situācijai, tāpēc sasniegt izdosies daudz. Palīdzēs arī spēja paredzēt notikumu gaitu, sevišķi naudas lietās.

Vēzis

Priekšplānā izvirzīsies mājas un ģimenes lietas, planētu izvietojums sekmēs attiecību spodrināšanu un nostiprināšanu ar visiem, kuri dārgi un tuvi, mājokļa labiekārtošanu un sakārtošanu. Darba lietās veiksies viss, kas saistīta ar komunikāciju.

Lauva

Lai paveiktu nodomāto, nāksies koncentrēties tikai uz to, no daudz kā atteikties un nenovirzīties sānceļos. Satiksmē ar apkārtējiem svarīgi neļauties kaprīzēm, bet darbā – būt uzmanīgam ar oriģinālām un jaunām idejām.

Jaunava

Nemierīgs, taču veiksmīgs laiks. Sastādīt rīcības plānu palīdzēs spēja nojaust notikumu gaitu un gandrīz vai nolasīt apkārtējo domas un rīcības motīvus. Spīdekļi nesekmēs vēlmi komunicēt ar apkārtējiem, kaut gan tas varētu būt visai noderīgi.

Svari

Viņi mācēs rast kontaktu gandrīz ar visiem vajadzīgajiem cilvēkiem, tādēļ veiksies gan jaunu norunu un līgumu noslēgšanā, gan jau iesākto kolektīvi veicamo darbu virzīšanā uz priekšu. Brīvajā laikā viņiem nebūs jāpaliek vieniem.

Skorpions

Ražīga darba pilna nedēļa. Spēka un enerģijas būs pietiekami, un perioda beigās ar padarīto viņš varēs būt apmierināts. Var pat gadīties, ka viņam tiks uzticēta vadošā loma kāda svarīga jauninājuma vai pārkārtojuma īstenošanā.

Strēlnieks

Veiksmīgs laiks. Spīdekļu izvietojums sekmē spēju orientēties mainīgajos apstākļos, atrast parādījušās izdevības un arī izmantot, kamēr tās vēl nav pazudušas. Viņa darbošanās nāks par labu ne tikai pašam, bet arī citiem.

Mežāzis

Kāda izdevība ļaus pavērst notikumus viņam vēlamajā virzienā, taču tas izdosies tikai tādā gadījumā, ja viņš šo iespēju pratīs izmantot. Būtu labi, ja viņš, cītīgi strādājot, neaizmirstu arī par atpūtu, citādi izdegšana garantēta.

Ūdensvīrs

Pretrunīga nedēļa. No vienas puses, zvaigznes sola daudzas jaunas izdevības un bagātīgu atalgojumu par paveikto, no otras – noskaņo uz slinkumu un nekā nedarīšanu. Nedēļas bilance būs atkarīga no paša spējas saņemties un atalgojumu nopelnīt.

Zivis

Spēja komunicēt ar apkārtējiem, modināt simpātijas un panākt sev izdevīgas vienošanās stipri lielāka nekā parasti, un to vajadzētu izmantot, arī kārtējie darbi negaidīs. Un tomēr būtu labi, ja viņas padomātu arī par atpūtu…