Ja vien tu mierīgi turpinātu sākto un necenstos nonest zvaigznes no debesīm… Horoskopi no 14. līdz 20.martam







Auns

Viņš ļoti vēlas sasniegt savu mērķi un tādēļ gatavs uz daudz ko. Diemžēl viņam pietrūkst apdomības un arī spējas izvērtēt savu varēšanu un tādēļ var iekulties nopietnās nepatikšanās. Planētas veicina arī rupju un neceremoniālu rīcību un ienaidnieku vairošanu.

Vērsis

Darba lietās viņš darītu gudri, ja mierīgi turpinātu sākto un necenstos nonest zvaigznes no debesīm. Tas gan nebūs pārāk viegli – planētas sekmē avantūristisku noskaņojumu. Personīgajā dzīvē spīdekļu izvietojums sekmē kaislīgu mīlestību.

Dvīņi

Planētas labvēlīgas mācībām, jaunu zināšanu gūšanai un darbam ar informāciju. Tas gan sagādā apmierinājumu, taču likt lietā iegūtās zināšanas būs grūti – tam traucē gan konkrētu plānu trūkums, gan zināma neuzņēmība.

Vēzis

Profesionālajā darbībā šī varētu būt veiksmīga nedēļa. Prāts atvērts visam jaunajam, un ir arī vēlēšanās un varēšana likt to lietā. Pārējās lietās ir grūtāk – prāts, iespējams, diktē pavisam citu, ko sirds, un izšķirties nav viegli.

Lauva

Viņa zina, ko grib sasniegt, un visiem spēkiem tiecas pēc tā. Apstākļi ir labvēlīgi un īpašu šķēršļu nav, tomēr var gadīties, ka viņai nāksies paveikt ko tādu, ko viņa nepavisam nevēlētos. Ko viņa darīs, paliek viņas pašas ziņā.

Jaunava

Nedēļa labvēlīga zināšanu gūšanai un darbības plānu izveidošanai. Aktīvu darbību gan var kavēt pašas nevēlēšanās paveikt visu nepieciešamo, lai nodomāto sasniegtu, – viņai var nākties rīkoties pret sirdsapziņu. Varbūt labāk tomēr atstāt visu, kā ir?

Svari

Darba lietās viņi alkst pēc visa jaunā un derīgā un cenšas to arī iedzīvināt. Kādā daļā gadījumu tas viņiem var arī izdoties, tomēr jāsargās no avantūrām. Personīgajā dzīvē jāsargās no emociju diktētiem pārsteidzīgiem lēmumiem.

Skorpions

Viņam ir darbības plāns, un viņš dara visu, lai to piepildītu. Visai iespējams, ka viņam būs iespēja ne tikai piedalīties notikumos, bet arī spēlēt tajos vadošu lomu. Var gadīties arī kāda grūtāka situācija, bet, būdams atjautīgs, viņš tiks galā.

Strēlnieks

Viņš vēro notiekošo, gūst jaunas atziņas un cenšas arī tās pielietot praksē. Tas, protams, ir labi, taču būtu vēl labāk, ja viņš nedarbotos, tikai emociju vadīts, un pirmām kārtām pacenstos atrast saviem pūliņiem īsto laiku un vietu.

Mežāzis

Viņš visiem spēkiem centīsies saglabāt pašreizējos apstākļus un situāciju. Tas nebūs viegli, un viņam nāksies pūlēties gandrīz vai pāri spēkiem, tomēr galu galā vairāk vai mazāk viņam tas izdosies. Jaunas lietas labāk nesākt – tam nebūs ne spēku, ne gribēšanas.

Ūdensvīrs

Viņam ir plāni, un viņš gribētu tos realizēt, taču, lai to izdarītu, viņam pietrūkst gan apstākļu, gan arī viņam pašam neizdodas plānot savu rīcību. Piedevām šonedēļ viņš ne visai labi saprotas ar tiem, kuri viņam apkārt…

Zivis

Vēlme uzzināt ko jaunu lielāka nekā citkārt. Viņām arī veicas, un perioda beigās viņas ir krietni gudrākas nekā tā sākumā. Pieaugušas arī spējas komunicēt ar apkārtējiem, un tas nodrošina gan ietekmes, gan autoritātes pieaugumu.