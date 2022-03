Foto: SHUTTERSTOCK

Ja meklēsi ātrus risinājumus, vari apdedzināties! Horoskopi no 10. līdz 16. martam Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Tieksieties pēc augstiem mērķiem un spersiet lielus soļus uz priekšu tiem pretim, visspēcīgāk to varēs izjust marta vidū. Ja joprojām ir kādas neatrisinātas situācijas ģimenes un radinieku vidū, tās ir jāatrisina, lai nepasliktinātu situāciju. No pagātnes var uzpeldēt senas situācijas un notikumi, kas tikai atgādinās par to, ka viss jāsakārto un lēmumi būs jāpieņem.

Vērsis

Karjera, darbs, finanses – jūsu fokuss šajā laikā. Ja meklēsiet ātrus risinājumus, varat apdedzināties. Rūpīgi izturieties pret situācijām, esiet informēti par visiem faktiem, lai nekļūdītos. Labs laiks, lai stiprinātu draudzības saites ar draugiem, domubiedriem. Būsiet apveltīti ar skaidru skatījumu nākotnē, elastīgi un enerģiski.

Dvīņi

Galvenā uzmanība tiks pievērsta profesionālai darbībai. Lai uzlabotu jebkuru situāciju, jums jāpievērš uzmanība detaļām, jākļūst mazliet sīkumainiem. Varat aizrauties ar mājokļa uzlabošanas plāniem un darbiem. Lielisks laiks, lai paskatītos un novērtētu pagātnē ieguldīto un šobrīd saņemto rezultātu, un, ja nepieciešams, var ieviest kādas korekcijas.

Vēzis

Varat aizdomāties par kādas jaunas izglītības ieguvi vai profesionālo zināšanu papildināšanu. Atbrīvosieties no negatīvām domām un pagātnes atmiņu paliekām, līdz jūsu prāts būs tīrs no visa nevajadzīgā. Centieties būt elastīgs, tas ilgtermiņā jums tikai palīdzēs. Daudz enerģijas ieguldīsiet drošības uzlabošanas jautājumos – gan personīgās, gan ģimenes, gan labklājības.

Lauva

Var parādīties kādi finanšu sarežģījumi, taču jau tuvāk mēneša noslēgumam radīsiet tiem risinājumus. Tāpēc lieki celt kņadu un uztraukumu nevajadzētu. Veneras planēta mēneša sākumā jums piešķils papildu mīlestības dzirksti, būsiet populārs un ievērojams citu acīs. Nebaidieties saņemt arī vēsu reakciju un attieksmi, jo par gaumēm nestrīdas.

Jaunava

Komunikācijas prasmes sarežģīsies, būs grūti izteikties un uzklausīt, saprast citus. Taču necentieties visur būt perfekti un labot to, kas, iespējams, nav labojams. Jums nepieciešama atpūta, relaksācija. Lieki savu enerģiju netērējiet. Jau uz mēneša otru pusi situ­ācijas sāks atrisināties pašas no sevis. Tāpēc pievērsieties vairāk savai personīgajai dzīvei, pārējā pasaule šoreiz pati tiks galā ar sevi.

Svari

Attiecību joma uzlabosies un kļūs romantiskāka, bet to nevarētu teikt par darba lietām. Citu cilvēku neuzmanības vai aizmāršības dēļ jūs pieredzēsiet haosu un apjukuma brīžus. Izturiet to visu ar diplomātiskumu un pacietību. Lai lieki nestresotu, vairāk pievērsieties mājas dzīvei, personīgiem jautājumiem un ļaujiet darba dzīvei plūst bez īpašas jūsu iejaukšanās.

Skorpions

Plūstiet pa straumi, neradiet mākslīgi sarežģījumus vai šķēršļus, vienalga, vai tas saistās ar profesionālo jomu vai privātām attiecībām. Ja esat noskaņoti riskēt, ieklausieties intuīcijā, tā pateiks priekšā visu, ko nevarēsiet ar prātu izdomāt. Rezultātā būsiet gandarīti par sasniegto. Šis mēnesis sniegs jums virzību daudzās dzīves jomās. Būs sajūta, ka dzīve uzņēmusi paātrinājumu.

Strēlnieks

Ja ģimenes vai privātās attiecībās ir iestājusies rutīna, pie tā vainīgs esat vien jūs pats. Tāpēc arī tās uzlabošana ir jūsu rokās. Šobrīd ir lielisks laiks un stāvoklis, lai ar azartu un enerģiskumu pievērstos jautājumu risināšanai. Ieslēdziet fantāziju, pamodiniet sevī jautrību un pozitīvismu, koncentrējoties uz labo un pozitīvo. Jums viss izdosies!

Mežāzis

Šajā mēnesī varat saņemt pirmos augļus no iepriekšējos periodos ieguldītās enerģijas un darba. Tomēr tas neliegs sevi turpināt pārbaudīt un izaicināt. Esiet uzmanīgi un nepārstrādājieties, tas var ietekmēt veselību, īpaši gremošanas sistēmu. Ļaujiet sev pabaudīt darba augļus un varbūt sev kaut ko jaunu iegādāties. Un nesauciet to par izšķērdību, tā jums ir balva par sasniegto!

Ūdensvīrs

Gaidāms aizraujošs laiks dažādās dzīves jomās, īpaši romantiskajā, ja esat ar kādu iepazinies un uzsācis jaunas attiecības. Lai arī rozā brilles aizmiglos skatu, jums patīk jūsu neatkarība un neatkarīgais dzīvesveids, tāpēc sevi tomēr liksiet pirmajā vietā. Izklaidējieties un ar šādu pašu azartu pamodiniet pavasari savā dzīvē, viss cits pagaidīs.

Zivis

Daudz domāsiet par darbu un brīvo laiku, salīdzināsiet un izvērtēsiet, vai pastāv līdzsvars vai tomēr disharmonija. Šis mēnesis atnesīs kādas pārmaiņas jūsu personīgajā dzīvē, kaut kas jauns ienāks tajā. Sagaidiet pārmaiņas atvērti un pozitīvi. Līdz tam gan neaizmirstot atbrīvoties no pagātnes, kas sen vairs nav dzīvotspējīga.