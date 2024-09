Publicitātes foto

Atklājiet vidaXL pasauli

Kā globāls interneta mazumtirgotājs, vidaXL piedāvā visu nepieciešamo, lai pārvērstu māju par mājīgām mājām. Šeit atradīsiet plašu stilīgu, praktisku un izturīgu preču klāstu par pieejamām cenām. Vai mēbelējat viesistabu, uzlabojat dārzu vai meklējat DIY rīkus, vidaXL piedāvā visu nepieciešamo.

Nosaukums “vidaXL” apvieno “vida,” kas spāņu valodā nozīmē “dzīve,” un “XL,” kas simbolizē “lielu, pieejamu dzīvi.” Tas atspoguļo viņu moto: “Dzīvo pilnvērtīgi, tērējot mazāk.” Viņi koncentrējas uz ikdienas dzīves uzlabošanu ar gudriem, pieejamiem risinājumiem. Uzņēmuma pārliecība ir, ka ikvienam jābauda sava dzīvesvieta, nepārmaksājot, tāpēc vidaXL piedāvā lielisku vērtību un klientu apkalpošanu.

Iepirkšanās vidaXL lietotājam draudzīgajā mājaslapā ir vienkārša un ērta. Varat pārlūkot dažādas kategorijas, lai atrastu tieši to, kas jums nepieciešams. Pieejams vairāk nekā 30 valstīs, vidaXL padara vieglu atrast to, kas jums vajadzīgs, kad jums tas vajadzīgs, lai kur jūs atrastos.

Pārveidojiet savu āra telpu

Pagalma pārbūve vai balkona atsvaidzināšana var būt jautrs uzdevums. Ar vidaXL plašo iespēju klāstu tas ir viegli paveicams. Stilīgus un budžetam atbilstošus mēbeļu un dekorāciju risinājumus atrast ir vienkārši. Jūs varat izveidot mājīgu patvērumu, kas atspoguļo jūsu stilu un taupa naudu.

No košiem dārza dizainiem līdz relaksējošam boho stilam – katram atradīsies kaut kas. Piedāvājumā ir moderni un eleganti priekšmeti, šarmanti kotedžas stili un daudzi citi. Ar konkurētspējīgām cenām un daudzpusīgiem produktiem jūs iegūstat lielisku vērtību. Tāpēc, ja vēlaties pārvērst savu āra zonu par relaksācijas un baudījuma oāzi, izvēlieties vidaXL.

Ideāli āra mēbeļu komplekti jūsu Zen patvērumam

Vai jums ir liela āra telpa, bet nezināt, kā to iekārtot? Izmēģiniet vidaXL 8-daļīgu dārza mēbeļu komplektu maksimālam komfortam. Ar vienu stūra dīvānu, trīs vidējiem dīvāniem, vienu kafijas galdiņu (ar drošu rūdītā stikla galda virsmu), trīs kāju paliktņiem, piecām muguras spilveniem un septiņiem sēdekļu matračiem tas ir ideāli piemērots pulcēšanās reizēm.

Komplekts izgatavots no laikapstākļiem izturīga PE ratana, kas kalpo ilgstoši arī skarbos apstākļos. Tērauda rāmis piešķir stabilitāti, un modulārais dizains der jebkurai telpai. Neatkarīgi no tā, vai atpūšaties vai uzņemat viesus, šis dīvānu komplekts pievieno stilu un komfortu ar biezām polsterētām spilveniem. Turklāt katram gabalam ir dubulta funkcija: kafijas galdiņš dzērieniem un uzkodām, bet kāju paliktņi var kalpot kā papildu sēdvietas vai sānu galdiņi. Viegli tīrāmi pārvalki nozīmē mazāk rūpju par uzturēšanu un vairāk laika izbaudīt āra priekus!

Apsēdieties un atpūtieties ar vidaXL āra sēdvietām

Kas gan var būt labāks par saules baudīšanu dārzā uz sauļošanās gultas? Apskatiet vidaXL koka sauļošanās gultu komplektu. Tā nav tikai kāda āra mēbele – tā ir jūsu atslēga uz uzlabotu atpūtu brīvā dabā, lasīšanu vai snaudu pie baseina. Izgatavotas no laikapstākļiem izturīga cieta akācijas koka, tās piešķir dabiski skaistu izskatu jebkuram dārza iekārtojumam.

Labākā daļa? Regulējami atzveltņu un kāju balsti ļauj atrast ideālo pozu. Vai nepieciešams snaust? Nav problēmu. Vai gribat lasīt? Lieliski. Un ar komplektā iekļautiem dekoratīviem matračiem jūs baudīsiet ērtu atpūtu saulē.

Bet tas vēl nav viss! Šīs sauļošanās gultas ir radītas, lai padarītu jūsu dzīvi ērtāku. Ritenīši ļauj tās viegli pārvietot, lai varētu sekot saulei vai meklēt ēnu. Un, kad pienāk laiks sakārtot lietas, montāža ir vienkārša, kā arī uzturēšana – tikai ātra noslaucīšana ar maigām ziepēm, un viss ir kārtībā.

Pievienojiet ēnu un stilu: lietussargi, saulessargi un ballīšu teltis

Sauļoties ir patīkami, bet dažreiz nepieciešama arī patvēruma vieta no saules. Tad lieti noder vidaXL ballīšu telts, kas gatava paaugstināt jūsu āra pasākumu līmeni.

Šīs telts jumts, izgatavots no izturīga 600D oxford auduma ar PVC pārklājumu, ir jūsu aizsargs pret saules stariem un negaidītiem lietus dušiem. Tērauda rāmis ar pulvera pārklājumu ir stingrs un izturīgs, nodrošinot uzticamu telti jūsu ballītēm.

Bet lūk, patiesais ieguvums: šī ballīšu telts piedāvā daudzpusību un ērtības. Tās saliekamais dizains padara uzstādīšanu un izjaukšanu vieglu, savukārt četras sānu sienas ar logiem piešķir stilīgu un funkcionālu izskatu. Vai tā būtu kāzu svinības, ballīte, tirgus vai festivāls, šī telts būs jūsu sabiedrotā veiksmīgā āra pasākumā.

Diena sākas un beidzas: Gultas un gultu rāmji

Jūsu gulta ir ne tikai vieta, kur guļat; tā ir vieta, kur sākas un beidzas jūsu diena. Ar vidaXL jūs iegūstat ne tikai gultu – jūs iegūstat personalizētu miega pieredzi. Varbūt jūs dodat priekšroku elegantiem, mūsdienīgiem dizainiem vai klasiskiem stilam. Jums nav jāuztraucas – šeit atradīsiet gultu, kas atbilst jūsu stilam. Bet tas nav tikai par izskatu – šīs gultas piedāvā personalizētu atbalstu veselīgākam, mierīgākam miegam. Turklāt ar tādām funkcijām kā iebūvētās LED gaismas varat izveidot ideālu atmosfēru, lai atpūstos pēc garas dienas.

Bez haosa mājās: Grāmatu skapji un stāvošie plaukti

Māja bez nekārtības nozīmē prātu bez nekārtības. Saglabāt dzīves telpu kārtībā ir vieglāk ar piemērotām grāmatu skapjiem un stāvošiem plauktiem. Neatkarīgi no tā, vai parādāt savas mīļākās grāmatas, izstādāt dekorācijas vai vienkārši uzturat visu kārtībā, šie priekšmeti to visu dara. Tie ir pieejami dažādos materiālos – no izturīga koka, eleganta metāla līdz stiklam – un stilos, piemēram, mūsdienu, industriālais vai boho.

Ideāls atpūtas stūrītis: Krēsli, atpūtas krēsli un izvelkamie krēsli

Sapņojat par ideālu atpūtas stūrīti? Mēs zinām, ka nav nekā labāka par iegrimšanu ērtā krēslā pēc garas dienas. vidaXL krēslu, atpūtas krēslu un izvelkamo krēslu kolekcija ļauj jums izveidot savu atpūtas vietu. Varat lasīt labu grāmatu, skatīties savu iemīļoto pārraidi vai uzņemt viesus – labas ziņas, šie krēsli ir tieši tas, kas jums nepieciešams. Tie ir pieejami dažādos audumos – no mīksta samta līdz izturīgai ādai – un piemēroti dažādiem stiliem. Turklāt tie kļūst par skaistiem centrāla akcenta priekšmetiem. Un vēl! Ja meklējat daudzveidību, izvelkamie krēsli ir lielisks risinājums, piedāvājot ērtu sēdvietu dienā un mājīgu gultu naktī.

Sāciet jau tagad

Iztēlojieties: jūsu dārzs pārvēršas par patvērumu ar skaistām ratāna mēbelēm, daudzveidīgiem āra komplektiem un stilīgiem lietussargiem. Tajā pašā laikā sakiet ardievas ierastajām iekštelpām un sveiciniet izcilu dzīvi. Jo vidaXL nav tikai mēbeles – tā ir pieredžu radīšana. Iepazīstiet āra kolekciju un atklājiet iekštelpu dzīves prieku!