Iespējami patīkami pārsteigumi un veiksmīgas sakritības. Dienas horoskops 29. jūlijam Ieteikt







Auns

Šodien pilnībā izvairīties no problēmām, visticamāk, neizdosies, taču lielas grūtības arī neradīsies. Ideāls laiks, lai pabeigtu sen sāktos darbus un pieņemtu lēmumus par jautājumiem, par kuriem pēdējā laikā esi daudz domājis. Iespējamas labas ziņas no tālienes – varbūt kāds, pēc kura ilgojies, beidzot liks par sevi manīt. Ir iespēja atjaunot kādas attiecības, kas agrāk tev bijušas nozīmīgas. Tu šoreiz nepieļausi iepriekšējās kļūdas, un kontakts būs patīkams.

Vērsis

Diena būs intensīva un nogurdinoša. Tev vairāk nekā parasti vajadzēs atbalstu, taču ne vienmēr to saņemsi laikā. Iespējams, saasināsies kādi seni konflikti, un daudz laika aizņems bezjēdzīgas diskusijas. Lai gan centīsies izvairīties no nevajadzīgiem kontaktiem, apstākļi ne vienmēr to ļaus. Var uzrasties pēkšņi un steidzami darbi. Iespējams, nāksies atlikt atpūtu – tas noteikti neiepriecinās. Mēģini neļauties dusmām – vārdi, kas izsprūk dusmās, var sāpināt tuvākos.

Dvīņi

Laba diena sarežģītiem un svarīgiem darbiem. Tu nebaidies no grūtībām, un, visticamāk, nekas tev netraucēs īstenot savus plānus. Biznesa tikšanās noritēs veiksmīgi – tev izdosies pārliecināt pat skeptiķus. Arī finanšu jomā iespējami ieņēmumi. Ar tuvajiem gan var rasties nelielas nesaskaņas – reizēm tu esi nepacietīgs, un tas ne visiem patīk. Tomēr lielāki konflikti nedraud – tev izdosies izlīdzināt asākos stūrus.

Vēzis

Ļoti radoša diena. Tev būs daudz jaunu ideju un iedvesmas. Ikdienas rutīna var šķist garlaicīga, taču par laimi – tā neaizņems daudz laika. Iespējamas neplānotas tikšanās un viesi. Iespējami arī veiksmīgi pirkumi – īpaši lietas darbam vai mācībām. Tu pamanīsi arī oriģinālas lietas, kas tev ilgi sagādās prieku.

Lauva

Šodiena ir piemērota finanšu jautājumu risināšanai. Tava intuīcija strādās nevainojami, un tu pratīsi tai uzticēties. Iespējami izdevīgi darba vai sadarbības piedāvājumi. Arī privātajā dzīvē valda pozitīva gaisotne – tu viegli saproti tuvākos, pat tos, kuri reti runā par savām jūtām. Iespējams, izdosies atrisināt kādas ģimenes problēmas, kas ilgi bijušas uz sirds.

Jaunava

Šodien būs grūtāk nekā parasti koncentrēties uz praktiskiem uzdevumiem – domas bieži aizklīst pie “kas būtu, ja būtu” scenārijiem. Tev patīk sarunas, bet centies atrast līdzsvaru, jo tas var traucēt darbiem. Dienas gaitā iespējami nelieli starpgadījumi, kas gan nopietnas sekas neatstās, bet garastāvokli sabojāt var. Dienas otrajā pusē iespējama tikšanās ar seniem draugiem – viņi noteikti uzlabos tavu omu.

Svari

Dienas sākums nesīs patīkamas ziņas un interesantus piedāvājumus. Lielisks laiks, lai veidotu jaunus kontaktus – tu ātri iemanto simpātijas un uzticību. Var rasties iespējas sadarboties – izvērtē tās uzmanīgi. Vēlāk gan diena kļūs rosīgāka un prasīs risināt gan savas, gan citu problēmas. Finansiālu lēmumu pieņemšanā esi piesardzīgs – iespējami zaudējumi. Labāk neņemt aizdevumus, īpaši lielas summas.

Skorpions

Šodien jaunu projektu uzsākšanā var rasties grūtības, taču ar esošajiem darbiem tu veiksmīgi tiksi galā. Labs laiks, lai iegādātos lietas darbam vai mācībām. Dienas otrā puse piemērota draudzīgām tikšanām – tās būs gan jautras, gan produktīvas. Iespējams, radīsies arī jauni, iedvesmojoši nākotnes plāni.

Strēlnieks

Saspringta diena. Var būt negaidīti notikumi, kas mainīs tavus plānus. Biežāk nekā parasti būs domstarpības ar tuviniekiem, pat ar tiem, kas parasti tevi atbalsta. Mēģini neuzķerties uz provokācijām un nepārdzīvot par sīkumiem. Otrā dienas puse būs piemērota radošām nodarbēm – tās nomierinās un iepriecinās. Iespējams, atklāsi sev jaunu hobiju.

Mežāzis

Līdzsvarota, pozitīva diena. Lieliski piemērota sadarbībai un kopīgiem projektiem. Tu jutīsies labi komandā un priecāsies gan par mazajiem soļiem, gan lielajiem sasniegumiem. Iepazīšanās, kas šodien sākas kā darījumu kontakti, var izvērsties par draudzību. Dienas gaitā iespējami patīkami pārsteigumi un veiksmīgas sakritības.

Ūdensvīrs

Veiksmīga diena. Zvaigznes ir tavā pusē – vari droši uzsākt ko jaunu, un rezultāti nebūs ilgi jāgaida. Citi cilvēki var iedot vērtīgus padomus – tu uzreiz sajutīsi, kuri no tiem ir noderīgi. Iespējams, šodien atrisināsi kādu jautājumu, kas tev ilgi nedod mieru. Tikai nesteidzies – pacietība būs tavs sabiedrotais.

Zivis

Dienas pirmajā pusē būs grūti koncentrēties – apkārtējie bieži novērsīs uzmanību, prasīs padomus vai izteiks savus, arī tad, kad neprasi. Tava humora izjūta palīdzēs saglabāt mieru. Jo tālāk diena ritēs, jo pozitīvākas būs sajūtas. Dienas otra puse solās būt lieliska romantikai – tu un mīļotais cilvēks sapratīsieties bez vārdiem.

