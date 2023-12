Iestājies kara nogurums. Daudzi nesaprot, ka Krievijas panākumu gadījumā pasaule tiks ierauta pilnīgā haosā Ieteikt







TV24 raidījuma “Preses klubs” viens no viesiem zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks pauž nopietna bažas par kara nogurumu, kas vērojams sabiedrībā.

“Te parādās tas par ko jau runāja jau sākoties karam, sākumā bija šis te pacēluma vilnis, kad bija atbalsts vispārējs. Šobrīd ir iestājies kara nogurums.”

Cilvēkiem šķiet, ka karš ir kaut kur tālu projām un mums ir pašiem savas problēmas, ko risināt. “Tas ko diemžēl nesaprot gan cilvēki, gan politiķi, varbūt ir zināma demokrātijas vājuma krīze, ja šis karš Ukrainā beigsies ar Krievijas panākumiem, visticamāk tas ieraus pasauli pilnīgā haosā.”

Zvejsalnieks skaidro, ka tad mums mūsu iekšpolitiskās problēmas vairs neliksies svarīgas, jo tas būs reāls karš arī pie mums. Tas skars visu Eiropu un lielu daļu pārējās pasaules.

“Diemžēl tā situācija šobrīd ir tāda, manuprāt, absurda… Paskatieties cik valstu piedalās Ramšteinas sanāksmēs. Visas šīs valstis kopā-ASV un visa Eiropa, piedodiet, pat lādiņus nevar saražot pietiekamos daudzumos. Tas ir pilnīgs murgs.”

Zvejsalnieks uzskata, ka jākoncentrējas nevis uz to, ka visa Eiropa vienādi atbalstīs Ukrainu, bet gan uz to, ka ir valstis, kas saprot lietas būtību. Ir jārīkojas pašām negaidot kompromisus. “Atlikt to nevar. Cik ilgi Ukraina izturēs mēs neviens nezinām.”

Sankcijas nav tik efektīvas kā cerēts un Krievijai ir pilnīgi vienalga cik cilvēkus viņi zaudē karā. Tehnikas krieviem daudz, lādiņus viņi saražos. Situācija var mainīties ātri.