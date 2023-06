Foto: Shutterstock

Ietiepība ir laba lieta, tomēr ne vienmēr un ne visās situācijās! Horoskopi 23.jūnijam Ieteikt







Auns

Neaizmirsti par cilvēkiem, kuri tev nav vienaldzīgi, jo arī tu negribētu, ka viņi aizmirst par tevi. Vai ne? Izrādi viņiem savas rūpes!

Vērsis

Šodien tev var parādīties problēmas ar apkārtējiem. Un īpaši tiem, pret kuriem tu nelolo simpātijas. Tomēr tev jācenšas būt pieklājīgam.

Dvīņi

Pacenties šodien nedemonstrēt savu vieglo ievainojamību. Jo kāds, iespējams, gribēs to izmantot savā labā!

Vēzis

Tev derētu uzmanīgi izturēties pret to, ko par tevi runā apkārtējie. Jo kāda teiktajā, iespējams, tu vari saklausīt kaut ko ļoti noderīgu.

Lauva

Tu vairāk šodien būsi aizņemts ar sarunām, nekā ar reāliem darbiem. Un tas nekas! Nevajag sevi par to šaustīt – šī diena sarunām patiešām ir vairāk piemērota.

Jaunava

Kādam šodien ļoti noderēs tava palīdzība. Un būtu labi, ja tu to neatteiktu. Palīdzēt tev izdosies un, galu galā, tas dāvās patīkamas emocijas arī tev.

Svari

Tev var būt nepieciešama apkārtējo uzmanība, jo tev gribēsies nodemonstrēt savus sasniegumus. Tomēr zvaigznes tev iesaka pagaidīt ar šo, jo īstais brīdis atnāks mazliet vēlāk.

Skorpions

Šī ir tā diena, kad tev vajadzētu rīkoties neapdomīgi vien tajā gadījumā, kad par savu izvēli tu esi 100% pārliecināts. Ja tu šaubies, riskēt noteikti nav vērts!

Strēlnieks

Dalītas jūtas šodien pārņems tevi – no vienas puses tu priecāsies, ka esi izdarījis tik daudz, no otras puses – žēlosi, ka tik daudz laika tam visam esi iztērējis. Priecājies par sasniegto!

Mežāzis

Ietiepība ir laba lieta, tomēr ne vienmēr un ne visās situācijās. Un arī jāatceras, ka daudzi cilvēki to neizprot. Atceries šo!

Ūdensvīrs

Tev prieku sagādā kaut kas, kas ir bijis izaicinājums, un tev ir izdevies to realizēt lieliski. Nebaidies savu prieku arī izrādīt!

Zivis

Katrs bērns gaida atzinību un arī pieaugušais. It īpaši, ja šī atzinība ir bijusi pelnīta. Izrādi to cilvēkiem, kuri to ir pelnījuši!