Kāda sieviete vietnē “Twitter” raksta: “Šovakar “influencere” pa “Rīgas lidostu” lepni staigā bez maskas uz sejas. Vienkārši “fantastiski”. Šitādiem ākstiem vajadzētu anulēt “boarding pass”. Tā ir apzināta demonstrācija un ir tik riebīgi redzēt šādus rupjus cilvēkus. Man pirmo reizi tādu dusmu parāva pret viņu.” Pie šī ieraksta “ietagota” arī Valsts policija.

Kāds cits lietotājs raksta, ka Elīna Didrihsone tāpat esot apmeklējusi skaistumkopšanas salonu, kur “Instagram” “storijos” dalījusies ar video no salona, kurā arī uzturējusies bez sejas maskas.

Tāpat citi “Twitter” lietotāji apliecina – Didrihsone arī lidojot neesot lietojusi sejas masku un apzināti ignorējusi valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus.

Viņa jau ir pasprēgājusi, ieliekot story no lidojuma, kur atkal no sejas maskas uz sejas ne miņas. Es gaidu to dienu, kad viņa pamatīgi dabūs karmu atpakaļ par visiem šiem pretīgajiem gājieniem.

— K. (@hifromkatrina) November 29, 2021